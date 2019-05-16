Юрист из Самары пытается доказать в Верховном Суде некорректность понятия "зона видимости" в ПДД

Юрист из Самары пытался доказать в Верховном Суде, что понятие "зона видимости" в ПДД не раскрыто, носит оценочный характер и создает коррупциогенный фактор.

Юрист самарского министерства имущественных отношений Николай Нескоромнов в мае 2017 г. перешел дорогу в центре Самары: по его словам, ни машин, ни переходов в зоне видимости не было. Согласно абз. 3 п. 4.3 ПДД, при отсутствии в зоне видимости перехода или перекрестка разрешается переходить дорогу под прямым углом к краю проезжей части на участках без разделительной полосы и ограждений там, где она хорошо просматривается в обе стороны. Однако сотрудника ГИБДД такое объяснение не устроило, и он выписал Нескоромнову 500 руб. административного штрафа, пишет pravo.ru.

Правонарушитель обратился в суд. Сотрудники ГИБДД настаивали: пешеходные переходы располагались на расстоянии 70 м и 130 м от места нарушения, и Нескоромнов должен был ими воспользоваться. При этом критерия "в зоне видимости" инспекторы пояснить не смогли. Суд заменил штраф на предупреждение, но Нескоромнов продолжил доказывать свою правоту - и обратился с административным иском в Верховный Суд. Он просил признать частично недействующим абз. 3 п. 4.3 ПДД, настаивая, что понятие "зона видимости" в ПДД не раскрыто, носит оценочный характер и юридико-лингвистическую неопределенность, создает коррупциогенный фактор.

Судья ВС изучил жалобу заявителя и решил отказать в ее удовлетворении (№ АКПИ19-19). Ранее официальный представитель МВД в ВС Гайк Марьян заявил "Ведомостям", что жалоба Нескоромнова не может быть удовлетворена: "ПДД составлены таким образом, чтобы не создавалась опасность для жизни и здоровья, имущества пешеходов и автомобилистов при переходе дорог вне установленных оборудованных мест. По действующему ГОСТу, дорожный знак должен читаться на расстоянии 100 м - это и есть "зона видимости".