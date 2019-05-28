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ЖКХ и благоустройство Общество

Прокуратура выявила более 500 нарушений у УК "ДомКомИнвеста"

САМАРА. 28 МАЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Прокуратура выявила более 500 нарушений в деятельности самарских управляющих компаний, подконтрольных "ДомКомИнвесту" и обслуживающих 1/5 всех домов Самары. Об этом в Twitter сообщает депутат Госдумы Александр Хинштейн.

Фото: Архив «ВН»

Надзорное ведомство проверяло деятельность ООО "ЖКС", ООО "УЖКХКомплекс", ООО "Куйбышевский ПЖРТ", ООО УО "Коммунальник", ООО МУП "Комплекс", входящих в АО "ДомКомИнвест".

"Направлены материалы для возбуждения трех уголовных дел. Из собранных с граждан средств только 30% идет на ремонт домов", — уточнил парламентарий.

В приложенных к твитту материалах проверки указывается, что в частности "ЖКС" в 2018 г. было собрано на обслуживание и текущий ремонт жилья 196,6 млн руб., из которых на ремонт было затрачено лишь 57 млн рублей.

Также из этих материалов следует, что прокуратура усмотрела в действиях руководства "ЖКС" признаки злоупотребления полномочиями и мошенничества, направив материалы в полицию.

По данным ИАС Seldon.Basis, с начала года в "ЖКС" было проведено 3,8 тыс. проверок.

Напомним, Александр Хинштейн в марте сообщал, что направил запросы генпрокурору, министру внутренних дел и министру строительства РФ с просьбой провести проверку деятельности самаррских УК, подконтрольных "Домкоминвесту". Тогда депутат отмечал, что число жалоб на управляющие компании растёт с каждым днём, а качество услуг — ниже всякой критики.

В начале апреля областное правительство распространило пресс-релиз о снятии с должности исполнительного директора "ЖКС" Евгения Пономарева. Сообщалось, что договоренность об этом была достигнута в ходе "сложных и напряженных переговоров правительства Самарской области с руководством "ДомКомИнвеста".

В релизе также указывалось, что за январь и февраль 2019 г. Государственной жилищной инспекцией Самарской области принято в работу 2346 обращений по поводу некачественной работы компаний, входящих в холдинг АО "ДомКоминвест", из них 1792 приходится на ООО "ЖКС". При этом отработка подавляющего большинства жалоб граждан, по информации ГЖИ, не проводилась вовсе или проводилась с серьезным нарушением сроков.

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