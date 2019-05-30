Представители "ДомКомИнвеста" опровергают информацию о сотнях нарушений

Пресс-служба АО "Домсервис" пытается опровергнуть информацию депутата Госдумы Александра Хинштейна о проверках и нарушениях в организациях, входящих в АО "ДомКомИнвест".

Напомним, в марте Александр Хинштейн сообщал, что направил запросы генпрокурору, министру внутренних дел и министру строительства РФ с просьбой провести проверку деятельности самарских УК, подконтрольных "ДомКомИнвесту". Депутат отмечал, что число жалоб на управляющие компании растет, а качество услуг очень низкое.

В начале апреля областное правительство распространило пресс-релиз о снятии с должности исполнительного директора "ЖКС" Евгения Пономарева.

По словам пресс-службы "Домсервиса", доводы Александра Хинштейна не соответствуют положению дел в УК "ЖКС" и компаниях, управляемых ОП АО "ЖИЛСЕРВИС". Якобы заявление о 500 нарушениях со стороны УК не подтверждено конкретными примерами. А утверждение о том, что из собранных с граждан средств только 30% идет на ремонт домов, не соответствует действительности.

"Согласно отчету УК "ЖКС" за 2018 г., размещенному в ГИС ЖКХ, на текущий ремонт было направлено свыше 70% средств, собранных с жителей по статье "Текущий ремонт", — утверждает пресс-служба.

Причиной не выполненных в 2018 г. работы организация называет смену подрядчиков и уверяет, что все недоделки перенесли на 2019 г. и работы уже ведут.

Также АО "Домсервис" ссылается на то, что "ЖКС" сменила собственника около двух лет назад, а до этого дома не ремонтировали вовсе или ремонтировали плохо. И им пришлось решать проблемы, "копившиеся десятилетиями".

По словам "Домсервиса", в феврале 2019 г. следственные органы уже проверяли, как УК "ЖКС" использовала деньги населения, поступившие за ГВС и теплоснабжение, но нарушений не нашли. А УК "ЖКС", "Коммунальник" и УЖКК, по словам пресс-службы, гасят долги перед РСО по утвержденным графикам, и за два года долг уменьшился вдвое.

"Вместе с этим в настоящее время перед всеми компаниями, находящимися под управлением ОП АО "ЖИЛСЕРВИС" имеется большая дебиторская задолженность населения. Также в 2019 г. полностью отсутствует муниципальное субсидирование домов 6 и 7 категорий, что серьезно усложняет работу компании", — поясняет АО "Домсервис".

Александр Хинштейн отреагировал на эти опровержения в Twitter. Он пояснил, что ссылался на официальные итоги прокурорских проверок, и выразил уверенность, что число обнаруженных нарушений будет только расти.