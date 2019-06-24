Вице-президента Грушинского клуба Ирину Звереву подозревают в хищении денег у ТСЖ

Вице-президента Грушинского клуба, лидера Самарского союза молодежи (ССМ) и президента фонда поддержки образования "Инвестиционная перспектива" Ирину Звереву подозревают в хищении в возглавляемом ей ТСЖ "Генеральское", пишет "Самарское обозрение".

В 2014 г. Зверева была одной из учредительниц ТСЖ, управляющего домом на ул. Братьев Коростылевых, 81, и управляла им с этого момента и до весны 2019 года. Позднее ее сменил на этом посту Владимир Попов.

Последовавшая затем проверка финансово-хозяйственной деятельности ТСЖ со стороны полиции выявила факты, трактованные как преступление. Выяснилось, что в период работы общественницы на посту ТСЖ с сентября 2017 г. по март 2019 г. она заключила с индивидуальным предпринимателем Сарматиным договор об уборке мест общего пользования многоквартирного дома. Реальных услуг ИП, по версии полиции, не оказывалось. Деньги ТСЖ по указанию Зверевой перечислялись на расчетный счет в Транскапиталбанке, затем они обналичивались и похищались. Выявленная сумма ущерба составила более 250 тыс. рублей. Следственным управлением УМВД Самары по данному факту было возбуждено уголовное дело по статье "Мошенничество с использованием служебного положения" (ч. 3 ст. 159 УК РФ). Максимальная санкция статьи — шесть лет колонии.

Получить комментарии самой Ирины Зверевой на момент сдачи номера "СО" не удалось — ее мобильный телефон не отвечал.

В 2018 г. компании, связанные с Ириной Зверевой, уже попадали в поле зрения силовых структур. Тогда речь шла о деятельности фонда "Инвестиционная перспектива", выступавшего посредником между престижной городской гимназией № 1, лицеем № 135 и родителями учеников, обучавшихся в данных учебных заведениях. В фонд поступали "добровольные" пожертвования родителей школьников, которые обеспечивали им нормальные отношения со школой. Деятельность фонда была непрозрачной. Ревизия его деятельности началась в 2017 г., после того как была задержана по подозрению в вымогательстве взятки директор гимназии № 1 Любовь Картамышева. Проверка прокуратуры установила, что в период с января 2011 г. по сентябрь 2017 г. руководство гимназии № 1 предоставляло в "Инвестиционную перспективу" фиктивные документы на получение ежемесячных грантов педагогическому работнику. Всего за шесть лет из средств фонда несуществующий методист получил более 520 тыс. рублей. Было возбуждено уголовное дело, которое, как и дело Картамышевой, закончилось ничем. Правда, о деятельности фонда "Перспектива" с той поры ничего не слышно — согласно данным системы "СПАРК-Интерфакс" и судебных порталов, фонд регулярно проигрывает суды и наращивает количество неисполненных судебных производств в базе данных судебных приставов.