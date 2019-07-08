Трое возможных участников группы, напавшей на Кинжабаева, не смогли оспорить арест

Самарский областной суд 5 июля рассмотрел и оставил без удовлетворения жалобы трех предполагаемых участников группы, возможно, напавшей на Айвара Кинжабаева: Павла Немова, Василия Немова и Валерия Сарибекова. Об этом сообщили в суде.

Напомним, аресты предполагаемых участников группы, на счету которой, по версии следствия, как минимум три нападения, в том числе на Айвара Кинжабаева, проходили в разных заседаниях в суде Самарского района. 26 июня на два месяца взяли под стражу Павла Немова; на следующий день суд избрал ту же меру пресечения Василию Граку, Василию Немову, Валерию Сарибекову, Максиму Фольцу и Федору Колычеву. С ходатайством об аресте предполагаемого посредника в организации нападения на Кинжабаева — 60-летнего Андрея Филимошина, который не признает вину, следствие выходило в суд дважды. 27 июня ходатайство следствия было отклонено. Суд тогда продлил срок задержания Филимошина до 17:00 29 июня для сбора дополнительных доказательств. А уже 29 июня мужчину арестовали.

Павел и Василий Немовы, а также Сарибеков пытались обжаловать меру пресечения в областном суде, но получили отказ. Обжаловали ли другие подозреваемые свои аресты, сейчас не известно.

По версии следствия, в нападении на Кинжабаева участвовали Василий Грак, Павел Немов и Максим Фольц.

Кроме главы Росимущества по Самарской области, как предполагают правоохранители, от рук этой группы подозреваемых пострадали еще два человека.