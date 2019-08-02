В выходные на самарской набережной будут музыка, капоэйра и "летающие тарелки"

Пресс-служба мэрии Самары опубликовала афиша мероприятий, которые пройдут на набережной 3 и 4 августа в рамках общественного проекта "Культурное сердце России".

В субботу, 3 августа, на Некрасовском спуске в 18:00 начнет музыкальный вечер ансамбль народной песни "Диковина" — молодой коллектив, исполняющий народные песни в современном звучании.

В 19:00 зрители смогут принять участие в мастер-классе и увидеть выступление от "Школы летающих тарелок" — коллектива, где учат играть на современных удивительных инструментах хэндпан и RAV Vast.

Завершит субботний музыкальный вечер в 20:00 известная самарская группа "Тушь". Волжский закат и интуитивно понятная лирика ждут гостей на этой площадке.

На Маяковском спуске в 18:00 — выступление школы "ABADA-CAPOEIRA SAMARA" и Самарской областной федерации капоэйры. ABADÁ-CAPOEIRA — крупнейшая школа капоэйры в мире. В Самаре ее филиал работает с 2006 года. Регулярно в Россию и Самару приезжают мастера из Бразилии, проводят семинары, фестивали, соревнования для спортсменов всех возрастов. Занятия позволяют развить физическую силу, гибкость тела, координацию, внимательность и чувство ритма.

В 19:00 латиноамериканские ритмы представит танцевальная школа "Dance and Live".

В воскресенье, 4 августа, в 18:00 на Некрасовском спуске свою программу представит "Этнический центр Татьяны Елецкой" — романтичный концерт проекта "ALUNA". Зрители услышат звуки арфы, волшебное звучание хэндпана и ритмы кахона в исполнении Алексея Зулина, Татьяны Елецкой и Ирины Бекпергеновой.

В 19:00 выступят "Барабаны "АШЕ" — барабанные ритмы, мастер-класс для зрителей, где каждый сможет почувствовать зажигательный ритм африканских барабанов.

В 20:00 кавер-группа "River bend" исполнит хиты блюза.

С 16:00 на Маяковском спуске пройдет заключительный этап фестиваля уличных танцев "Бруклин Фест" от танцевальной школы "Бруклин". Гости фестиваля — всемирно известный танцор Чеерито (Москва) и Златы Масло (Москва), МС Дудс (Пенза). На фестиваль приедут участники из Казани, Пензы, Тольятти, Сызрани, Уральска и Саранска, Ульяновска и Саратова. Целью фестиваля является создание площадки для культурного обмена и танцевального роста, приобщение молодежи к активному образу жизни.