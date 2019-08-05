В парках Тольятти прошли "Чудесные выходные"

В первые выходные августа в рамках проекта "Чудесные выходные Тольятти" в Автограде прошли веселые старты и мастер-классы, викторины и концерты, а также открылась фотовыставка в честь реки Волги.

В субботу, 3 августа, с 10:00 до 12:00 в Парке Победы, в парках Центрального и Комсомольского районов прошли открытые тренировки, веселые старты и мастер-классы от спортивных школ, федераций, спортклубов Тольятти. Свои умения продемонстрировали воспитанники спортшкол № 8 "Союз", № 11 "Бокс", № 7 "Акробат", клубов по месту жительства.

В этот же день с 15.00 до 17.00 в трех городских парках была организована интерактивная программа "Мир Чудес" от творческих объединений учреждения образования.

В воскресенье, 4 августа, с 17.00 до 19.00 в парки города тольяттинцев пригласили учреждения культуры. В Парке Победы открылась уникальная фотовыставка под открытым небом "Волга от истоков до устья высоты птичьего полёта". В экспозиции более 200 снимков, сделанных в творческом тандеме фотографов-пилотов Андрея Вострова и Валерия Безрученко, которые более 20 лет летают с камерой в руках и регулярно радуют жителей губернии фантастическими видами нашего края и всего Поволжья. Их снимки поражают красотой и неожиданностью ракурсов, и такая знакомая и родная Волга выглядит уже немного иначе.

Также в программе "Чудесных выходных" — яркие номера от продюсерского центра "Рингтон", группы "ЛетоПодавай", солистов творческих коллективов Культурного Центра "Автоград" — народного ансамбля русской песни "Родники" и народной цирковой студии, а также интерактивная арт-викторина "Эй, Ухнем!" и "Репин-квест на Волге".

В парке Центрального района состоялась концертная программа арт-клуба "Отражение", викторины с розыгрышами призов от партнеров проекта, фольклорная игровая программа "Заря-заряница" с народными играми и забавами.

Жители и гости Комсомольского района оценили концертную развлекательную программу "Здравствуй, август!" вместе с вокальным ансамблем "Встреча", театром исторических миниатюр "Мир", вокально-инструментальным ансамблем "КакБыБал", вокально-хоровым коллективом "Грушица" и театром танца "Монблан".

Напоминаем, проект "Чудесные выходные Тольятти" реализуется в рамках регионального творческого проекта "Культурное сердце России" и является открытым для участия.