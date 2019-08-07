В регионе после проверки сняли с продажи 493 кг рыбы

Сотрудники Управления Роспотребнадзора по Самарской области в I полугодии 2019 г. проверили 275 объектов, занимающихся изготовлением и реализацией рыбы и морепродуктов, и выявили 21 нарушение, сообщает пресс-служба ведомства.

Проверке подверглись 237 предприятий торговли, 36 общественного питания и два предприятия пищевой промышленности. Среди выявленных нарушений специалисты отмечают следующие: не осуществлялась своевременная мойка и дезинфекция оборудования, отсутствовали сопроводительные документы на рыбу, имелась неполная информация на маркировке, не соблюдались сроки годности, продукция не соответствовала техническому регламенту Таможенного союза "О безопасности рыбы и рыбной продукции" по микробиологическим показателям, содержанию консерванта, отсутствовала программа ХАССП на производстве.

ИЛЦ ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области" было отобрано и исследовано 124 пробы рыбы и рыбной продукции на санитарно-химические показатели. Все исследованные пробы отвечали гигиеническим нормативам по содержанию в них пестицидов, полихлорированных бефинилов, бензапирена, нитрозаминов, гистамина и солей тяжелых металлов.

72 отобранных образца замороженной рыбы соответствовали обязательным требованиям по содержанию в ней глазури. Из 156 исследованных проб по физико-химическим показателям в одной пробе трески из Мурманской области было завышено содержание фосфатов. Из 230 исследованных проб, одна не отвечала гигиеническим требованиям по паразитологическим и 27 из 332 по микробиологическим показателям, при этом патогенная микрофлора не была обнаружена.

За выявленные в ходе проверок нарушения было составлено 22 протокола, по которым вынесено 18 постановлений о штрафе на общую сумму 307 тыс. руб. и четыре постановления о предупреждении в рамках ст. 4.1.1 КоАП РФ.

Должностным лицам выдано 21 предписание об устранении выявленных правонарушений, три предписания о разработке программ мероприятий по устранению причинения вреда здоровью, одно предписание о приостановлении реализации продукции.

За отсутствие маркировки на упаковке и нарушение условий хранения было забраковано и снято с реализации 36 партий рыбной продукции объемом 493 килограмма.