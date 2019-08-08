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Суды Происшествия

Областной суд оставил в силе приговор "правой руке" Лады-Русь

САМАРА. 8 АВГУСТА. ВОЛГА НЬЮС.
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Больше месяца Самарский областной суд разбирался в обстоятельствах уголовного дела Марины Герасимовой. Заседания проходили за закрытыми дверями.

Напомним, ее обвиняли в крупном мошенничестве, причинении тяжкого вреда здоровью и участии во внекоммерческой организации, которая посягает на жизнь и права граждан. Заседания в Нефтегорском райсуде на протяжении почти двух лет проходили в закрытом режиме, потому что рассматривали щекотливые вопросы, в том числе о психическом здоровье потерпевших.

27 марта суд в открытом заседании огласил резолютивную часть приговора: Герасимову признали виновной, но освободили от наказания в связи с тем, что она провела длительный срок в СИЗО и под домашним арестом, плюс по некоторым статьям истек срок давности привлечения к уголовной ответственности.

Приговор обжаловали в областном суде, заседания проходили в закрытом режиме, вчера судьи уделили этому делу весь рабочий день. В итоге приговор Нефтегорского районного суда оставлен без изменений.

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