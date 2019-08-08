В Самаре пройдет День физкультурника

Утверждена программа проведения в Самаре всероссийского Дня физкультурника, который состоится в ближайшую субботу, 10 августа, На второй очереди набережной Волги (от бассейна ЦСКА до Маяковского спуска) будут организованы различные интерактивные площадки, спортивные соревнования и концерт. Начало основной программы в 17:00.

В 9:00 стартуют всероссийские массовые соревнования по баскетболу "Оранжевый мяч". С 15:00 до 18:00 — фестиваль ГТО среди семейных команд. В 17:00 начинается основная программа праздника. На сцене — творческие номера и мастер-классы спортсменов, на набережной Волги — 30 бесплатных интерактивных площадок.

Гости праздника смогут принять участие в спортивном квесте. Необходимо будет взять буклет, посетить определенный перечень площадок и выполнить на них задания. Среди участников квеста состоится розыгрыш абонементов в фитнес-клуб.

В 20:30 на главной сцене начнется выступление музыкальной группы Comedoz.

В 21:30 будет дан старт II Ночному забегу. Участники забега с налобными фонариками преодолеют вдоль самарской набережной дистанции в 5 или 10 км. Регистрация и подробности забега здесь.

Перечень интерактивных площадок



Русский мир

5 стационарных площадок: фото-зона "походный лагерь древней Руси", исторические настольные игры, ристалище (бои на мягких мечах и щитах), ходули, площадка подвижных игр.

Скандинавская ходьба

Мастер-классы по скандинавской (северной) ходьбе, консультации инструкторов.

Армрестлинг

Турнир на призы ТРК "Губерния" для всех желающих.

Скалодром

Искусственный скалодром, подходящий для новичков и профессионалов.

Мастер-класс по мини-гольфу

Лазерный тир

Мастер-класс по стрельбе из лазерного пистолета.

Готов к труду и обороне

Площадка тестирования по выполнению нормативов испытаний комплекса ГТО.

Полоса препятствий

Надувная полоса препятствий протяженностью 16 м.

Выбираешь здоровье

Площадка представлена Самарским областным центром медицинской профилактики. Можно протестировать свой организм, получить консультации специалиста по здоровому образу жизни.

Мини-ориентирование "Лабиринт"

Вид спортивного ориентирования в заданном направлении. Соревнования на небольшой территории среди искусственных препятствий.

Детский квест

Участники квеста — дети в возрасте до 14 лет. Каждый ребенок получает буклет с расположением площадок. После их прохождение участник получает сувенирную продукцию и сладкие призы.

Настольный футбол

Детская страна (перетягивание каната, надувные и прыжковые батуты, настольные игры, мини-футбол мягким мячом с миниатюрными воротами).

Парк аттракционов (детские надувные аттракционы)

Авиамодельный спорт

Федерация авиамодельного спорта представит выставку моделей и проведет мастер-класс по изготовлению и запуску моделей самолетов.

Фехтование

Показательные выступления и мастер-класс воспитанников спортшколы СШОР № 5, возможность пофехтовать с профессиональными спортсменами — призерами международных соревнований.

Аквагрим, индивидуально подобранный для каждого участника.