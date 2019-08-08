Сотрудница фирмы, отстаивающей права потребителей, обманывала клиентов

Прокуратура Тольятти утвердила обвинительное заключение по уголовному делу экс-сотрудницы организации, предоставляющей юридические услуги в сфере защиты прав потребителей. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Самарской области.

Женщине вменяют ч. 2 ст. 159 УК РФ ("Мошенничество с причинением значительного ущерба") и п. "в" ч. 2 ст. 158 УК РФ ("Кража с причинением значительного ущерба").

По версии следствия, сотрудница ООО "Фемида" (фирма помогает вернуть деньги за некачественный товар) принимала от клиентов электронику, обещая после претензионной работы, в том числе в судебном порядке, вернуть товары в магазин и передать полученные от продавца средства покупателю. Но в итоге женщина оставляла технику себе или сдавала в ломбард. Всего от ее действий с февраля 2017 г. по июнь 2018 г. пострадали 22 человека.

Сейчас уголовное дело направлено для рассмотрения в суд.