В Пестравском районе полным ходом идет переселение из аварийного жилья

Администрация Пестравского района сформировала 21 лот аукционной документации для приобретения жилья, предназначенного для передачи жителям аварийных домов.

Пестравский район является участником первого (2019-2020 гг.) и третьего (2021-2022 гг.) этапов госпрограммы Самарской области "Переселение граждан из аварийного жилищного фонда, признанного таковым до 1 января 2017 года".

21 лот уже размещен на электронной торговой площадке. По 12 из них до 27 августа заключат контракты на приобретение помещений у застройщика (новое жилье). Девять лотов находятся в закупочном процессе. Планируемый срок аукционов - до 1 сентября.

Реализацию программы постоянно контролирует президент РФ. А задачу - провести эту работу в Самарской области усиленными темпами - поставил губернатор Дмитрий Азаров.

Одна из участников программы Раиса Кондратович живет в многоквартирном доме на ул. Южной, 1 в с. Пестравка. Дом был признан аварийным и подлежащим сносу в 2015 году. Сегодня женщина готовится к долгожданному переезду.

"Срок передачи 21 жилого помещения в муниципальную собственность - до 1 октября 2019 года, переселение граждан планируется завершить до 31 декабря 2019 года, - рассказала руководитель департамента жилищной политики министерства строительства Самарской области Светлана Коростина. - Администрация района провела встречи с жильцами аварийных домов. Они согласились переехать в новое жилье. В результате в рамках программы планируется приобрести 29 жилых помещений для расселения43 человек из аварийного жилья площадью 1264,5 кв. м".

На приобретение жилья потратят 43,7 млн рублей, в том числе 37,6 млн руб. - средства Фонда содействия реформированию ЖКХ, 4 млн руб. - средства областного бюджета, 2,1 млн руб. - средства местного бюджета. Сейчас ведется работа по реализации первого этапа программы, в рамках которого необходимо расселить 30 человек из 21 помещения общей площадью 950,98 кв. м.