Более 50 тыс. человек посетили Фестиваль цветов в Самаре

В субботу, 24 августа, гостями Фестиваля цветов в Самаре стали более 50 тыс. человек, сообщает пресс-служба мэрии города. Он стал самым масштабным за полтора десятка лет своего существования.

Фестиваль цветов на сегодня стал узнаваемым туристическим брендом. В этом году посмотреть на цветочный карнавал, посетить многочисленные площадки Струковского сада и увидеть разнообразную творческую программу в Самаре приехали гости со всей области и соседних регионов.

С раннего утра на набережной реки Волга начала работать ярмарка-продажа растений, саженцев, цветочной рассады, изделий народно-прикладного творчества. Свои заявки на участие подали более 200 мастеров декоративно-прикладного искусства. В полдень стартовал цветочный карнавал на пешеходной ул. Куйбышева. Сотни жителей города в цветочных костюмах приняли участие в параде.

Аплодисментами встречали тысячи зрителей появление ретро-автомобилей, передвижных платформ, украшенных живыми цветами. Над созданием цветочного великолепия трудилась международная команда флористов. В украшении мобильных платформ превалировала тема Года театра, и использовались самые модные тенденции флористического искусства.

"Я благодарю всех участников фестиваля за великолепие, которое вы создали своими руками и подарили нам! Каждый из вас внес свой вклад в то, чтобы жители и гости города увидели настоящие произведения искусства! Спасибо вам за труд и участие в благоустройстве городских пространств", — обратилась глава Самары Елена Лапушкина к участникам фестиваля.

Цветочная феерия продолжилась в Струковском саду. Фестиваль цветов 2019 посвящен истории старинного парка Самары, а значит и всего города. Все гости смогли познакомиться с выставкой, созданной усилиями краеведа Михаила Перепелкина, он по крупицам собрал уникальные факты о "Струкачах". Например, что любовь самарцев к карнавалам уходит в века! В 19-м веке в Струковском саду устраивали карнавальные праздники, а для пришедших в карнавальных костюмах был свободный вход.

Стоит отметить, что знаменитый историк моды Александр Васильев восхитился убранством Струковского сада в этот день. Он прочитал о Flowers fashion, лекцию на тему — "Цветы и мода" в обновленном Летнем театре.

В субботу до позднего вечера в Струковском саду работали более 30 тематических площадок и фотозон. Вечерний концерт духовых оркестров и джазовых коллективов, многочисленные творческие программы на пешеходной ул. Куйбышева создавали атмосферу главного праздника уходящего лета. Завершился Фестиваль цветов праздничным фейерверком с акватории Волги.