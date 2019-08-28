Археологи нашли в центре Самары 25 тыс. артефактов

В ходе археологических раскопок в центре Самары, где когда-то стояла крепость, найдены около 25 тысяч артефактов, сообщает otr-online.ru.

Древние конструкции в районе Хлебной площади обнаружили рабочие, когда начали строить Фрунзенский мост. Раскопки длились почти шесть лет. Среди находок — курительная трубка XVII в. и множество монет, которые были отчеканены при Петре Первом. Также есть костяные гребни и посуда — глиняная и стеклянная.

"Здесь находился рынок в свое время, и вот какие-то хозяйственные пристройки. Один объект нами исследован — это типичный хозяйственный блок. И вот сейчас второй объект находится в стадии исследования, пока еще мы не определились с его окончательным назначением", - пояснил руководитель археологической экспедиции Роман Алембаев.

Сейчас ученые распределяют находки по музеям. Сам участок раскопок засыпят землей — городские власти решили не делать из остатков крепости туристический объект. По этому месту пройдет автодорога.