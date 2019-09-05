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Общество

Пропавших женщину и девочку из Самары нашли на вокзале в Саратове

САМАРА. 5 СЕНТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Сотрудники полиции установили местонахождение разыскиваемых 36-летней Татьяны Парамоновой и шестилетней Софьи К., которые пропали из поля зрения близких 2 сентября, сообщает ГУ МВД по Самарской области.

Напомним, ориентировку на розыск пропавших накануне разместил в социальных сетях ДПСО "Лиза Алерт". В листовке говорилось, что женщина нуждается в медицинской помощи.

По данным правоохранителей, 2 сентября примерно в 13:40 Татьяна вместе со своей дочерью вышла из дома, расположенного на ул. Ташкентская в Самаре, и не вернулась. Сотрудники полиции отработали места возможного нахождения пропавших, установили и опросили знакомых и родственников, ориентировки были переданы в территориальные органы внутренних дел, наружным службам полиции и в близлежащие регионы. Информация о розыске женщины и девочки была широко распространена в сети Интернет.

Найти пропавших помог таксист, который отвез женщину и девочку из Чапаевска на железнодорожный вокзал в Саратов. Спустя некоторое время он увидел в Интернете информацию о розыске своих пассажирок и сразу обратился по указанным номерам к сотрудникам уголовного розыска. Самарские полицейские передали информацию саратовским коллегам. Они, в свою очередь, изучили записи камер видеонаблюдения, установленные на вокзале, начали отрабатывать прилегающую территорию. В результате вскоре разыскиваемые были обнаружены во дворе одного из домов, находящихся в непосредственной близости от вокзала.

По данным сотрудников органов внутренних дел, в отношении пропавших противоправных действий не совершалось, их жизни и здоровью ничего не угрожает. В настоящее время с женщиной и девочкой продолжают работать стражи порядка, устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

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