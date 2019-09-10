Общественный транспорт Самары продолжат оснащать валидаторами

В общественном транспорте продолжат устанавливать валидаторы, пишет "Самарская газета" со ссылкой на заместителя главы городского департамента транспорта Юрия Тапилина.

Напомним, в конце июля устройства для самостоятельной оплаты проезда появились в трамваях маршрута № 5. Они установлены внутри салона на поручне у каждой двери. Статистика показывает, что два из трех пассажиров покупают билет самостоятельно с помощью банковских карт и телефонов. И только треть расплачивается наличными с кондуктором.

"Это свидетельствует о востребованности валидаторов, о том, что они удобны для пассажиров, — говорит Юрий Тапилин. — Кондуктор остается. Пока есть пассажиры, которым удобно платить наличными, мы не можем лишить их такой возможности. Заодно кондуктор проверяет билеты у тех, кто самостоятельно оплатил проезд через валидаторы. Пассажиропоток на маршруте не изменился. Отрицательных отзывов нет. В будущем мы планируем тиражировать эту практику и на других маршрутах".