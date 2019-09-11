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Общество

Программа ТРК "Губерния" попала в финал престижной премии "Радиомания-2019"

САМАРА. 11 СЕНТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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"Культурные люди" — программа телерадиокомпании "Губерния" — вошли в шорт-лист финалистов радийного "Оскара" — Национальной премии "Радиомания". Жюри отметило передачу в номинации "Музыкальная программа". Окончательное подведение итогов состоится 26 сентября в Москве, в концертном зале "Крокус Сити Холл".

Фото: предоставлено ТРК "Губерния"

"Культурные люди" — одна из самых востребованных передач на радио "Губерния". Каждую пятницу в гости к ведущим приходят известные не только в Самарской области, но и далеко за ее пределами артисты театра и кино, оперы и балета, режиссеры, знаменитые певцы и другие деятели искусства. Они делятся историями успеха, раскрывают любопытные факты биографии и прямо в радиостудии вживую исполняют свои лучшие композиции, а также рассказывают о творческих планах.

Напомним, в этом году Самарское губернское радио отметит свое 5-летие. Оно вещает на территории всего региона, даже в самых отдаленных его уголках. Потенциальными слушателями радиостанции являются 3 млн человек, в Интернете же "Губернию" слушают по всему миру. Каждый час в эфире радиостанции выходят самые актуальные новости. На протяжении всего дня здесь можно услышать как современные хиты, так и легендарные композиции всех времен и народов. В Самаре "Губерния" вещает на частоте 92,5 FM, в Тольятти — 91,9 FM, в Сызрани — 93,3 FM. Подробнее о других частотах читайте на сайте guberniatv.ru.

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