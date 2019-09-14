В Струковском саду пройдет этнофест

В субботу, 14 сентября, с 12:00 до 17:00 в Струковском саду пройдет этнофестиваль "Все мы — Россия!", приуроченный к Дню дружбы народов.

Гостей праздника ждут тематические зоны с развлекательными и просветительскими программами, выступления национальных творческих коллективов, интеллектуальные турниры, мастер-классы, интерактивные игры, танцевальные флешмобы и конкурсы.

В "Этно-квартале" будут представлены выставки, рассказывающие о народах на территории Самарской области. Площадка "Все мы — Россия!" познакомит с деятельностью Дома дружбы народов. На литературной площадке будут представлены издания на языках народов Самарской области. Также можно будет услышать выступления чтецов на родных языках, приуроченные к Международному году родных языков.

Площадка "Фестиваль национальных свадеб", организованная Управлением ЗАГС Самарской области, познакомит гостей с особенностями традиционных обрядовых церемоний народов Поволжья. На площадке "Народный театр" специально к Году театра национальные народные театры представят свои постановки.

В "Квартале мастерства" все желающие смогут познакомиться с национальными играми и танцами, узорами и особенностями национальных ремесел народов, проживающих в регионе. Любителей декоративно-прикладного искусства ждет Народная ремесленническая мастерская "Город мастеров".

В "Интеллектуальном квартале" гостей ждут просветительские программы, а также интеллектуальный турнир. Площадка "Кванториум" представит выставку инновационных программ, таких, как система виртуальной и дополненной реальности, моделирование и прототипирование вещей.

Насыщенная программа подготовлена и специально для детей. Их ждут традиционные подвижные игры, шоу мыльных пузырей, аквагрим, ходьба на ходулях и шуточный турнир на мягких мечах. Поддержит настроение команда аниматоров.

Организаторами праздника традиционно выступают Дом дружбы народов Самарской области и региональные национальные общественные организации при поддержке правительства Самарской области и администрации Самары.