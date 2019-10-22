Дело дважды оправданной студентки: кассационная жалоба больше двух месяцев остается без движения

Кассационная жалоба на приговор Ленинского райсуда в отношении 22-летней Елизаветы Кенешовой, "с третьей попытки" признанной виновной в сбыте мефедрона и осужденной на 8 лет лишения свободы, до сих пор не рассмотрена.

Как сообщил корреспонденту издания адвокат Сергей Анищенко, после вынесения апелляционного решения он еще в июле подал кассационную жалобу. Согласно УПК, в течение двух месяцев суд обязан рассмотреть вопрос о принятии ее к производству. Однако до сих пор этот вопрос не разрешен.

Действительно, на официальном сайте областного суда жалоба зафиксирована под номером 4У-1793/2019, но более никакой информации по ее прохождению нет, даже дата поступления не указана.

Осужденная же сейчас находится в колонии ИК № 15, расположенной в Куйбышевском районе, и работает там в яслях, где содержатся малыши осужденных женщин.

Напомним, Кенешова и 24-летний студент-медик Ильшат Нагиев были задержана в сентябре 2017 г. при получении посылки из Петербурга. В посылке оказалось более 600 г синтетического наркотика.

При обыске у Нагиева в холодильнике нашли еще более 120 г наркотика, расфасованного для закладок. У Кенешовой абсолютно ничего подозрительного не обнаружили, Нагиев заявлял о том, что девушка не знала о содержимом посылки. Студентка проходила по делу свидетелем.

В апреле 2018 г. была задержана подельница Нагиева Наргиз Мамедова, организовавшая ту высылку партии мефедрона и попросившая знакомую Кенешову, оказывавшую ей услуги косметолога, получить посылку.

Вердикт с исправлениями: оправданную студентку с третьего раза признали виновной В четверг, 4 апреля, в 11:30 в Ленинском районном суде вновь собралась коллегия присяжных, которые накануне в 19:00 вынесли вердикт по делу Елизаветы Кенешовой и Ниджата Нагиева, обвиняемых в покушении на сбыт крупной партии мефедрона. Но этот документ председательствующий судья Владимир Сурков уже во второй раз отказался огласить сразу. Однако коллегию, в отличие от первого раза, он распускать не стал, а дождался измененного вердикта.

Мамедова первоначально также не свидетельствовала против студентки. Однако спустя месяц она заключила соглашение со следствием и, видимо, чтобы облегчить свое положение, заявила, что Кенешова была "в теме". На следующий день и Нагиев изменил свои показания.

В результате девушка оказалась на скамье подсудимых вместе с Нагиевым, но в декабре 2018 г. присяжные единогласно ее оправдали. Однако председательствующий судья Владимир Сурков не огласил вердикт и распустил коллегию. Им была собрана другая коллегия присяжных, которая вновь тремя голосами "виновна" против трех "не виновна" вынесла оправдательный вердикт. Судья несколько раз отправлял заседателей исправлять якобы противоречия, имеющиеся в вердикте. И в конце концов, одна заседательница изменила свое мнение, и после переголосования Кенешова оказалась признанной виновной.

Адвокат Сергей Анищенко обжаловал приговор на том основании, что был грубо нарушен процессуальный закон, когда присяжным не дали огласить первый вердикт.

"Во-первых, никаких противоречий насчет Кенешевой в обоих вердиктах присяжных не было, — заявлял тогда адвокат. — Во-вторых, процессуальным законом переголосование не предусмотрено".

Однако апелляционная коллегия в составе судей посчитала, что никакого нарушения не было.

Отметим, что, по данным Управления судебного департамента в Самарской области, в 2018 и 2019 г. в регионе судами первой инстанции было оправдано лишь 10 человек. При этом с участием коллегии присяжных не было вынесено ни одного оправдательного приговора.