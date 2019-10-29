Предполагаемым сообщникам первого замначальника КбшЖД избрали меру пресечения

Железнодорожный районный суд Самары рассмотрел ходатайство следствия об избрании меры пресечения для Сергея Филимонова и Владимира Ефимова — мужчин считают сообщниками в передаче взятки первому замначальника Куйбышевской железной дороги Дмитрию Атякину.

Напомним, по версии следствия, эти трое хотели получить 1,2 млн руб. за беспрепятственную перевозку товаров по железной дороге.

В октябре схему выявили сотрудники УФСБ России по Самарской области, уголовное дело по факту коррупции возбудили в Приволжском следственном управлении на транспорте СК РФ.

По данным собственных источников Волга Ньюс, Атякин сейчас находится в больнице. А вот Ефимов и Филимонов вчера предстали перед судом — оба являются фигурантами уголовного дела по ч. 4 ст. 291.1 УК РФ ("Посредничество во взяточничестве, совершенное в особо крупном размере").

По ходатайству следствия решением суда Сергей Филимонов отправлен под домашний арест, а Владимир Ефимов — в СИЗО. Будут ли их защитники обжаловать это решение, пока не известно.