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Преступления Происшествия

Предполагаемым сообщникам первого замначальника КбшЖД избрали меру пресечения

САМАРА. 29 ОКТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Железнодорожный районный суд Самары рассмотрел ходатайство следствия об избрании меры пресечения для Сергея Филимонова и Владимира Ефимова — мужчин считают сообщниками в передаче взятки первому замначальника Куйбышевской железной дороги Дмитрию Атякину.

Напомним, по версии следствия, эти трое хотели получить 1,2 млн руб. за беспрепятственную перевозку товаров по железной дороге.

В октябре схему выявили сотрудники УФСБ России по Самарской области, уголовное дело по факту коррупции возбудили в Приволжском следственном управлении на транспорте СК РФ.

По данным собственных источников Волга Ньюс, Атякин сейчас находится в больнице. А вот Ефимов и Филимонов вчера предстали перед судом — оба являются фигурантами уголовного дела по ч. 4 ст. 291.1 УК РФ ("Посредничество во взяточничестве, совершенное в особо крупном размере").

По ходатайству следствия решением суда Сергей Филимонов отправлен под домашний арест, а Владимир Ефимов — в СИЗО. Будут ли их защитники обжаловать это решение, пока не известно.

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