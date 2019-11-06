Самарская область попала в лидеры рейтинга по безопасности вождения

Самарская область оказалась в тройке лидеров рейтинга регионов по безопасности вождения, сообщает rbc.ru. Исследование проводилось Национальным рейтинговым агентством (НРА) и экспертами РАНХиГС и ВШЭ, с использованием телематических устройств компании Meta System, которые были установлены на 14 тыс. автомобилей, застрахованных по каско. Эти устройства собирают информацию о скорости передвижения, ускорениях и торможениях, времени, проведенном за рулем. В результате ее анализа удалось определить уровень аварийности для различных регионов.

Расчет проводился по усредненным данным за II квартал 2019 г. одновременно с учетом масштаба аварий. Аварийность региона оценивалась в баллах: чем выше скоринговый балл, тем более регион безопасен для водителей. Скоринг зависит от определенных параметров, в частности пробега, скорости, времени, проведенного за рулем, ускорений.

Топ рейтинга по безопасности вождения среди отдельных регионов заняли: Омская (86,7 балла), Новосибирская (86) и Самарская (86) области.

Регионами, где выше всего риск попасть в аварию, оказались: Чечня и Ингушетия (75,1, в исследовании этим двум регионам дали совместную оценку), Забайкальский край (75,1) и Оренбургская область (77,1).