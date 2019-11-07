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Общество

Программы ТРК "Губерния" появятся на цифровом эфирном телевидении

САМАРА. 7 НОЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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С 29 ноября жители Самарской области смогут смотреть в "цифре" программы ТРК "Губерния". Региональные врезки будут транслироваться на телеканале ОТР — "Общественное телевидение России" (он входит в состав первого мультиплекса) утром с 6:00 до 9:00 и вечером с 17:00 до 19:00 на девятой кнопке.

Сейчас в каждом субъекте Российской Федерации транслируются 20 телеканалов. С ноября в цифровом формате станет доступен и телеканал "Губерния". Региональные врезки будут выходить в прямом эфире на русском языке и без возможности транслировать коммерческую рекламу. Контент будут составлять новостные и информационно-аналитические программы об общественной, культурной и политической жизни региона.

Реализация проекта потребует перенастройки сети цифрового эфирного телевещания. В каждом регионе в течение ноября Российская телевизионная и радиовещательная сеть (РТРС) будет проводить технические работы. В Самарской области данные работы запланированы в ночь с 11 на 12 ноября 2019 года.

Изменения параметров сигнала могут вызвать сброс настроек на некоторых моделях приемного оборудования. В этом случае необходимо просто провести перенастройку телеканалов — автоматическую или ручную.

За дополнительной информацией можно будет обратиться на сайт СМОТРИЦИФРУ.РФ или по телефонам: 8-800-220-20-02 и 8-800-707-61-23.

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