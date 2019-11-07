Школьникам-героям из Самарской области вручат медали "За спасение жизни"

В пятницу, 8 ноября, в школе №132 состоится награждение медалями Общероссийской общественной организации спасателей юных жителей региона, совершивших героические поступки. Самарская область — единственная, где наград "За спасение жизни" удостоены сразу четыре школьника.

Это ученик школы № 30 города Сызрани Антон Косырев, который 25 июня этого года, отдыхая с родителями на пляже Лазаревского района Сочи, спас тонущего мальчика 8 лет. Ребенка унесло волной и потащило на глубину. Мама мальчика заметила это и начала кричать, но отдыхающих было немного, они не обратили внимания на происходящее. Антон доплыл до ребенка, взял его за руку и приплыл к берегу, где передал матери.

Антон любит спорт, интересуется программированием, хорошо учится, посещает секцию по плаванию. О поступке Антона Косырева рассказали СМИ. Оргкомитет акции проверил факты, выслушал свидетелей и принял решение наградить героя.

Трое ребят из поселка Майский Пестравского района 27 октября прошлого года столкнулись с экстремальной ситуацией во время рыбалки. Женщина поскользнулась на перекидном мостике через реку и упала в воду, самостоятельно выбраться она не могла. Ребята мгновенно отреагировали на призыв о помощи, бросились в ледяную реку и спасли женщину, мать семерых детей. Все они также получат медали "За спасение жизни".

На Урок мужества к ребятам-героям и ученикам школы № 132 придут члены Совета Федерации, представители региональных органов исполнительной власти, представители Росгвардии по Самарской области, наставники Всероссийского детско-юношеского военно-патриотического движения "Юнармия".

Найти героев и вручить им заслуженные награды стало возможным благодаря Всероссийскому гражданско-патриотическому проекту "Дети-герои", который реализуется по инициативе Совета Федерации совместно с органами государственной власти субъектов РФ, Общероссийской общественной организацией "Российский союз спасателей" и другими общественными организациями при поддержке федеральных органов исполнительной власти.

В ходе реализации проекта "Дети-герои" осуществляются сбор и распространение информации о детях и подростках в возрасте до 16 лет включительно, совершивших поступки, связанные с преодолением чрезвычайной ситуации и смертельной опасности для окружающих и их награждение.

С начала 2019 года медалями "За спасение жизни" были награждены 19 ребят из разных регионов Российской Федерации.