Спасенные под Самарой медведи могут погибнуть в Крыму

Трем бурым медведям, спасенным в 2018 г. под Самарой, вновь грозит смерть. Об этом samara.kp.ru рассказала зоозащитница Ангелина Гриневич.

Напомним, владелец трех бурых и одного краснокнижного гималайского медведя сотрудничал с передвижным цирком, гастролировавшим по Самарской области. Когда контракт с цирком истек, владельцу стало не на что содержать медведей. Он поставил трейлер с животными на автостоянку и время от времени навещал их.

На клетки с животными наткнулись местные жители. Медведи провели в заточении несколько месяцев. Инициативная группа во главе с Ангелиной Гриневич смогла пристроить несчастных животных в частный сафари-парк "Тайган" в крымском Белогорске. Теперь же, по словам зоозащитницы, она очень давно не получала никакой информации о судьбе мишек, а руководство парка отказывается показывать их фото и рассказывать, что с ними происходит.

По данным издания, основания для беспокойства у Ангелины есть: один из спасенных животных гималайский медведь Фима умер почти сразу после переезда, у него нашли онкологию. А в интернете можно найти не самые красивые рассказы о том, как погибали и другие переданные в парк животные.

"Я просто хотела узнать, все ли хорошо с нашими медведями. Я чувствую свою ответственность за них. Но я не могу получить информации. И всех, кто задает подобные вопросы в комментариях в группе парка и зоопарка, блокируют. Конечно, меня это волнует. Я обращалась напрямую к владельцу парка Олегу Зубкову, но получить информации от него мне не удалось никакой", — рассказала Ангелина Гриневич.

Она и ее коллеги предположили, что мишки стали разменной монетой в споре за территорию. Владелец сафари -парка "Тайган" Олег Зубков хотел построить парк медведей под Севастополем, но что-то не задалось. Территории он не получил, в итоге сейчас, по словам зоозащитников, медведи живут в узких клетках, практически в карантине. Ангелина своим подопечным хотела не такой судьбы, но сейчас она вообще опасается за их жизнь.

"Мнение ученых — что содержание медведей в таких условиях губительно. Я обращалась в ветконтроль Крыма, мне потом позвонила местная чиновница, рассказала, что с медведями все хорошо. И сказала вообще странную вещь, что "все ваши четверо медведей здоровы". Но ведь Фима умер?" — уже не знает что думать Ангелина.

Журналисты побеседовали с самим Олегом Зубковым. Он считает волнение излишним, но объяснить, почему не хочет дать всю информацию активистке, не смог. "С медведями все нормально, их кормят, за ними ухаживают, чувствуют они себя хорошо, не болеют. Живут не на смотровой территории парка, поэтому посетители их не видят. Парк медведей нам строить не дают, но мы приняли их в те вольеры, которые у нас есть, чем сохранили медведям жизнь. Хищники приехали в клетках 1,5 на 2 метра, в которых они прожили на стоянке всю зиму. А в зоопарке с ними все в порядке", — рассказал Зубков.

Вскоре на канале Зубкова начали появляться видео о том, что местные ветеринары пытаются закрыть парк и, якобы, выдвинули его владельцу условия, которые невозможно выполнить.



Но вскоре выяснилось, что медведям все же может угрожать опасность. На канале Зубкова стали появляться видео, в которых он рассказывает о нападках местных ветеринаров на парк. Он особенно подчеркнул, что в таких условиях работать не готов. И предлагает всем желающим забрать животных до середины декабря. В противном случае их, по его словам, лишат жизни. Владелец парка отметил, что на отстрел медведей он уже получил лицензию.

В Государственном комитете ветеринарии республики Крым намекнули, что Олег Зубков преувеличивает ситуацию. "Сотрудники комитета провели выездную проверку парка львов "Тайган". Основанием стала информация о том, что посетителя укусило животное в процессе фотографирования. Зоопарку предложили вакцинировать и поставить на карантин тигрят и львят, участвующих в фотоосессиях. В процессе проверки эти мероприятия администрация не провела. Также обнаружили льва с рваными ранами, ему тоже не была оказана помощь. Если со стороны зоопарка будут выполнены все требования комитета, то суд и вопрос о приостановлении деятельности будет неактуален", — объяснила первый заместитель председателя Комитета Анастасия Лисовская-Чудинович.

В своем видео, призывающем не допустить закрытия сафари-парка, сам Зубков говорит только о львах и ничего о медведях. "Получается, что Зубков готов уничтожить 30 медведей только чтобы не показывать их общественности?", — задаются вопросом комментаторы под роликом. В социальных сетях зоозащитники создали хештег #покажитемишек и в свою очередь требуют у владельца парка ответа на их вопрос.