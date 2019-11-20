В Самаре отметили сотрудников телерадиокомпании "Губерния"

В год 10-летия ТРК "Губерния" ее сотрудников отметили на высоком уровне. Руководитель департамента информационной политики администрации губернатора Самарской области Елена Летичевская вручила коллективу телерадиокомпании почетные грамоты, благодарности и благодарственные письма главы региона Дмитрия Азарова, а также администрации губернатора Самарской области.

В числе награжденных - заместитель директора ТРК Елена Дьякова, руководитель представительства в Тольятти Андрей Набиев, руководители и сотрудники редакции информационно-аналитического вещания, операторы, монтажеры и специалисты, ведущие сайт. Елена Летичевская отметила личный вклад каждого из сотрудников в развитие телерадиовещания в Самарской области.

"Хочу выразить благодарность за ваши силы, энергию и профессионализм. В любое время дня и ночи коллектив телерадиокомпании готов освещать все, что происходит на территории Самарской области", - отметила Елена Летичевская.

В этом году телерадиокомпания отметила свой 10-летний юбилей. В октябре 2009-го она впервые вышла в телевизионный эфир крупных городов региона. С тех пор вещание ТРК распространилось на 889 населенных пунктов Самарской области.

В настоящее время "Губерния" является крупным областным холдингом СМИ, включающим в себя телеканал, радио, сайт и современный пресс-центр. По данным опроса ВЦИОМ, телерадиокомпания вошла в тройку региональных телеканалов по узнаваемости и доверию у зрителей. Сообщества "Губернии" в социальных сетях, совокупная аудитория которых превысила 100 тысяч человек, находятся в лидерах среди областных СМИ по количеству подписчиков.

29 ноября канал "Губерния" начнет вещание в первом цифровом мультиплексе. В России региональным телеканалам выделят пять часов в день в эфире федерального канала ОТР. Врезки "Губернии" будут транслироваться утром и вечером - с 6 до 9 и с 17 до 19 часов.