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Преступления Происшествия

Утечка банковских данных: в Самаре мошенники увели с карт девушки 500 тыс. рублей

САМАРА. 25 НОЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Жительница Самары в начале ноября обратилась в отделение полиции Железнодорожного района с заявлением о телефонном мошенничестве. По ее словам, ей позвонили злоумышленники и представились сотрудниками Сбербанка. Информационному порталу "Волга Ньюс" пострадавшая рассказала, что у мошенников была полная информация по ее данным: имя, номер карты, история денежных переводов.

"По телефону мне сказали, что с моей карты пытаются списать деньги с неизвестного номера. - рассказывает потерпевшая. - При этом они озвучили информацию о последних операциях с картой, которые я проводила (о последнем денежном переводе). Они попросили подтвердить эти данные и сказали, что сейчас переведут меня на службу безопасности банка. Якобы служба безопасности начала задавать вопросы, среди них - "есть ли у вас счета в других банках?" Потом они назвали мои банки (ВТБ и Альфа-Банк) и озвучили остаток средств на трех моих картах - более 500 тыс. рублей. Я подтвердила, что у меня есть эти суммы".

По словам девушки, затем звонившие сказали, что необходимо срочно обезопасить все счета и что им необходимо установить ip-адрес, с которого пытаются вывести деньги, для чего им необходимо, чтобы я установила программу на свой телефон.

"Я была растеряна и напугана опасностью потерять деньги, поэтому послушалась, как позже выяснилось, мошенников. Они через программу законнектились к моему телефону и через него выводили деньги", - объясняет потерпевшая.

Мошенники долгое время держали ее на телефонной линии и продолжали беседу. Она начала подозревать, что происходит что-то странное, и оборвала разговор. Позднее выяснилось, что жулики, чтобы получать данные с телефона, должны были все время, пока выводятся деньги, держать связь с жертвой.

"Положив трубку, я сразу начала звонить в банки и пытаться узнать, что мне делать. Но они говорили, что никто ничего сделать не может, что нельзя сейчас отменить транзакцию. То есть никто не мог оперативно среагировать, " - рассказывает потерпевшая.

После случившегося она обратилась в полицию, где завели уголовное дело. Сейчас пострадавшая составила жалобы и отправила их в Центробанк и по своим банкам.

"В банках говорят - у нас была аутентификация, мы присылали коды, остальное - не к нам. Но мошенники перехватывали эти сообщения. Я их даже не видела - они не доходили до меня, - рассказывает жертва аферистов. - Единственное, что эта история доказывает, - что мы не защищены. Сливы личных данных постоянно идут, а банки не предупреждают, что информация о вас может находиться в руках злоумышленников. Все это узнается постфактум. Теперь моя задача - судиться с банками".

Какое событие, прошедшее в Самаре в 2019 году, вы считаете главным?

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