Сын замначальника УФСИН не смог снизить срок за мошенничество

26 ноября в областном суде были рассмотрены апелляционные жалобы на приговор бывшему старшему инспектору регионального УФСИН Сергею Белевитину и адвокату Евгению Расторгуеву, вынесенный в Промышленном райсуде 3 сентября.

Защита посчитала, что показания осужденных свидетелей не могут служить доказательством вины сына заместителя начальника регионального УФСИН Олега Белевитина и обжаловала решение суда первой инстанции.

Однако апелляционная коллегия под председательством федеральной судьи Елены Жуковой удовлетворила жалобы частично: из приговора вычеркнуты ссылки на показания осужденных свидетелей, а сроки наказания оставлены прежними. Сейчас защита решает вопрос о подаче кассационной жалобы.

Напомним, в 2018 году Куйбышевский райсуд за коммерческий подкуп приговорил самарских предпринимателей Алексея Калдаева к 4,5 годам колонии строгого режима, а Алексей Ноняву, признанного виновным в посредничестве, — к 2 годам колонии общего режима.

Когда Нонява находился под домашним арестом за ним наблюдал инспектор Сергей Белевитин. Он познакомил подсудимого с адвокатом Расторгуевым, который якобы мог решить вопрос о наказании, не связанным с лишением свободы. За это "решалы" просили 1,5 млн рублей.

Вечером 25 декабря 2018 г. Белевитин с Расторгуевым подъехали на 5-ю просеку за деньгами и после их получения были задержаны сотрудниками ФСБ. И в апреле этого года их дело уже было направлено в суд.

В ходе судебного разбирательства оба полностью признали вмененное и ходатайствовали о рассмотрении дела в особом порядке. Но гособвинитель оказался против, и пришлось проводить судебное следствие в полном объеме с заслушиванием всех свидетелей, в том числе потерпевшего, которого приводили в зал суда в наручниках.

Белевитина приговорили к году и 10 месяцам лишения свободы, а Расторгуева - к году и восьми месяцам. Обоим местом отбывания наказания назначена колония общего режима.