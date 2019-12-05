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Суды Происшествия

Экс-зампрокурора Промышленного района заявил о недопустимости доказательств по его делу

САМАРА. 5 ДЕКАБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В среду, 4 декабря, в Промышленном районном суде продолжилось судебное следствие по делу экс-заместителя прокурора этого района Олега Анищенко, которого обвиняют в покушении на получении взятки. Бывший сотрудник надзорного ведомства заявил о нарушениях при проведении оперативных мероприятий, которые ставят под сомнение законность доказательств по делу.

Напомним, год назад Олег Анищенко был задержан сотрудниками регионального УФСБ при получении незаконного вознаграждения в 300 тыс. руб. за неужесточение квалификации подследственному Алексею Чараеву, обвиняемому в организации незаконной игорной деятельности.

На заседании государственный обвинитель Анастасия Коганова огласила расшифровку телефонных переговоров Чараева с Владимиром Коршиковым, который взялся "помочь решить вопрос" о получении Чараевым минимально возможного наказания. Это была мирная беседа деловых партнеров, и вовсе не создается впечатление, что Коршиков запугивает Чараева и вымогает деньги.

Сейчас Коршиков обвиняется в посредничестве в передаче взятки и находится на свободе. В то время как Анищенко уже год живет в камере СИЗО.

На состоявшемся заседании последний заявил ходатайство о признании трех компьютерных дисков с записями оперативных материалов УФСБ (слежки, прослушки телефонных переговоров и пр.) недопустимыми доказательствами на том основании, что добыты они были с нарушением закона. Нарушение заключалось в том, что оперативники не получили санкцию областного прокурора на проведение оперативно-розыскных мероприятий в отношении Анищенко, как спецсубъекта.

Гособвинитель была против удовлетворения этого ходатайства, так как считает, что ОРМ было длительным и оперативники не знали заранее, кому Коршиков понесет деньги.

Защита парировала тем, что между задержанием посредника и ОРМ в отношении сотрудника прокуратуры прошло три дня, и было достаточно времени на оформление требуемого УПК постановления.

Федеральный судья Варвара Базева в удовлетворении ходатайства отказала, сославшись на его несвоевременность.

По мнению адвоката Анищенко, кроме материалов, содержащихся на этих дисках, и слов оперативников, допрошенных в суде, других доказательств вины его подзащитного не имеется.

Аналогичные доводы приводила и защита экс-прокурора Безенчукского района Андрея Павлова, в отношении которого проводились ОРМ без разрешения генерального прокурора. Однако они должного эффекта не дали, апелляционная инстанция отреагировала на них так: "Оперативно-розыскное мероприятие "Оперативный эксперимент" в отношении Павлова А.Г. проведено на основании постановления на проведение ОРМ "Оперативный эксперимент" от… (дата), сомневаться в его законности у суда не было оснований".

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