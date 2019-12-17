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Муниципалитеты Власть и политика

Гордуму Самары предложили сократить с 41 до 37 депутатов

САМАРА. 17 ДЕКАБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Депутаты Самарской городской думы вышли к областным коллегам с законодательной инициативой, в которой предлагают сократить количество депутатов гордумы с 41 до 37 человек, а также уменьшить количество членов представительных органов внутригородских районов.

Так, численность районных советов депутатов предлагается установить на уровне 20 для Самарского и Железнодорожного районов или 25 человек — для всех остальных. Сейчас количество депутатов в районных советах колеблется от 24 в Ленинском и Октябрьском районах до 39 — в Промышленном.

Помимо этого депутаты предлагают изменить порядок избрания глав районов. Их предлагается выбирать по конкурсу и возлагать на них обязанности по руководству местными администрациями. Сейчас главы внутригородских районов избираются местными советами депутатов из своего состава.

Также депутаты предлагают прописать, что срок полномочий главы города составляет пять лет. Сейчас в законе об этом не сказано.

"Данные изменения направлены на оптимизацию порядка осуществления местного самоуправления в городском округе Самара, установление единообразного подхода к порядку избрания глав муниципальных образований", — уточняют разработчики законопроекта.

16 декабря законопроект был поддержан комитетом губернской думы по местному самоуправлению и рекомендован к принятию в двух чтениях.

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