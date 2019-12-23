Менеджмент и собственники "Волгатеплоснаба" могут стать фигурантами дела о мошенничестве

Лица, контролировавшие некогда крупнейшего оператора самарских котельных — "Волгатеплоснаб", могут стать фигурантами уголовного дела о мошенничестве в особо крупном размере. В версии следствия, уклонившись от оплаты поставленных "Газпром межрегионгаз Самара" ресурсов, менеджеры нанесли своему контрагенту ущерб в размере более 100 млн рублей. Виновным грозит лишение свободы на срок до 10 лет, пишет "Самарское обозрение".

Напомним, что в сентябре текущего года "Волгатеплоснаб" обратился в Арбитражный суд Самарской области с иском о своей несостоятельности. Основанием стала задолженность в размере 387,6 млн рублей.

Газовики пожаловались на действия менеджмента "Волгатеплоснаба" в прокуратуру и правоохранительные органы. В декабре 2019 г. стало известно о возбуждении уголовного дела по ч. 7 ст. 159 УК РФ "Мошенничество в особо крупном размере" в отношении неустановленных руководителей "ВТС".

В версии следователей, они преднамеренно не исполнили договорные обязательства с "Газпром межрегионгаз Самара", нанеся ущерб контрагенту на сумму 105 млн рублей. Более подробная информация по делу пока неизвестна. Ст. 159 ч. 7 предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до десяти лет. Получить комментарий в "Волгатеплоснабе" не удалось.