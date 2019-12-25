Инспектора ГИБДД, бравшего взятки щебнем, отправили в колонию

В Самаре суд вынес приговор бывшему начальнику отделения дорожной инспекции и организации движения отдела ГИБДД городского УМВД Алексею Тулину.

Его признали виновным в превышении полномочий и получении взятки. Об этом сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Самарской области.

Напомним, по версии следствия с мая 2017 г. по май 2018 г. Тулин получил от начальника службы путей транспортного МП взятку в виде не менее 36 т щебня. За это правоохранитель обещал "закрыть глаза", если обнаружится, что предприятие допустило нарушения при ремонте трамвайных путей.

Суд назначил Тулину четыре года и три месяца лишения свободы в колонии строгого режима. Кроме того, его на два года лишили права занимать должности в государственных, муниципальных и правоохранительных органах.