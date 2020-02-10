Обвинение запросило для замначальника ОП № 7 Ивана Нещадимова более 10 лет колонии

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В понедельник, 10 февраля, в суде гособвинение запросило для замначальника отдела полиции № 7 Ивана Нещадимова 10 лет и один месяц лишения свободы в колонии строгого режима, а также штраф 6 млн рублей. Об этом сообщает корреспондент Волга Ньюс из зала суда.