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Суды Происшествия

Обвинение запросило для замначальника ОП № 7 Ивана Нещадимова более 10 лет колонии

САМАРА. 10 ФЕВРАЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В понедельник, 10 февраля, в суде гособвинение запросило для замначальника отдела полиции № 7 Ивана Нещадимова 10 лет и один месяц лишения свободы в колонии строгого режима, а также штраф 6 млн рублей. Об этом сообщает корреспондент Волга Ньюс из зала суда.

Напомним, Нещадимова обвиняют по двум статьям "Получение взятки" и "Воспрепятствование законной предпринимательской деятельности".

Ивана Нещадимова задержали в августе 2018 г. сотрудники регионального УФСБ при получении 200 тыс. рублей.

По версии правоохранителей, некий Марат Багдасаров, представляя ООО "ССС", занимающееся реализацией и отгрузкой песка в Куйбышевском районе, встретился с Нещадимовым, чтобы договориться о прекращении проверки в отношении фирмы. Организации требовалось "прикрыть" вывоз песка из Самарского Заречья. Позже Багдасаров познакомил Нещадимова с директором Андреем Епишовым. А когда они якобы договорились о "сотрудничестве", Багдасаров и Епишов обратились в ФСБ.

Нещадимов вину не признает.

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