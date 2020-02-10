Обвинение запросило для замначальника ОП № 7 Ивана Нещадимова более 10 лет колонии

В понедельник, 10 февраля, в суде гособвинение запросило для замначальника отдела полиции № 7 Ивана Нещадимова 10 лет и один месяц лишения свободы в колонии строгого режима, а также штраф 6 млн рублей. Об этом сообщает корреспондент Волга Ньюс из зала суда.
Напомним, Нещадимова обвиняют по двум статьям "Получение взятки" и "Воспрепятствование законной предпринимательской деятельности".
Ивана Нещадимова задержали в августе 2018 г. сотрудники регионального УФСБ при получении 200 тыс. рублей.
По версии правоохранителей, некий Марат Багдасаров, представляя ООО "ССС", занимающееся реализацией и отгрузкой песка в Куйбышевском районе, встретился с Нещадимовым, чтобы договориться о прекращении проверки в отношении фирмы. Организации требовалось "прикрыть" вывоз песка из Самарского Заречья. Позже Багдасаров познакомил Нещадимова с директором Андреем Епишовым. А когда они якобы договорились о "сотрудничестве", Багдасаров и Епишов обратились в ФСБ.
Нещадимов вину не признает.