"Крылья Советов" заявили шесть футболистов в зимнее трансферное окно

В рамках комплектования команды "Крылья Советов" для выступления во второй части сезона 2019/2020 Российской Премьер-лиги клубом была проведена работа по точечному укреплению состава.

По итогам трансферной кампании клуб приобрел шесть новичков.

Первым в это трансферное окно "Крылья" пополнил защитник сборной Алжира, 27-летний крайний полузащитник Мехди Зеффан. Мехди – воспитанник французского "Лиона", за основной состав этого клуба Зеффан выступал с 2012 года. В 2015 году перешел в "Ренн", где играл вплоть до нынешнего лета. В 2019 году в составе сборной Алжира Мехди стал обладателем золотых медалей Кубка африканских наций. Контракт с Мехди Зеффаном подписан сроком на 2 года.

Полузащитник Денис Попович, присоединившись к клубу утром 2 февраля, уже вечером впервые вышел на поле в футболке "КС", сыграв против брестского "Динамо", а 8 февраля забил гол в ворота "Раннерс" (Дания). Соглашение "Крыльев" с Поповичем рассчитано на 2,5 года.

Вратарь Евгений Фролов перешел в самарскую команду из "Сочи", а до этого выступал за "Мордовию", "Кубань", "Оренбург" и другие российские клубы. Соглашение с Евгением Фроловым подписано сроком на 2,5 года. Голкипер ростом 194 см станет самым высоким игроком в нашей команде. Его дебют за "Крылья" в контрольных матчах пришелся на поединок с датским "Раннерсом". Также Фролов сыграл против "Далянь Ифан" (Китай).

Между футбольными клубами "Зенит" и "Крылья Советов" достигнута договоренность о переходе в самарскую команду на правах аренды с правом выкупа полузащитника Сергея Иванова. Соглашение с 23-летним воспитанником "Зенита" рассчитано на полгода. До "Крыльев" Сергей выступал за "Зенит-2" и "Кошице". Сергей Иванов присоединился к тренировочному процессу "Крыльев" с начала первого зимнего сбора и принял участие в матчах против "Спартака" (Юрмала) "Богемианс", "Чайки", "Нефтехимика" и "Краснодара".

Сафаа Хади Абдулла Аль-Фураиджи подписал контракт с самарским клубом, рассчитанный на два с половиной года. Новичок самарцев будет заявлен как Сафаа под седьмым номером. В "Крылья Советов" футболист перешел из багдадского клуба "Al-Shorta". Этот клуб является чемпионом иракской Премьер-Лиги 2018/19. На счету Хади уже 26 игр за национальную сборную Ирака. Полузащитник стал первым представителем Ирака, который будет выступать в РПЛ.

Нападающий "Спартака" Максим Глушенков арендован "Крыльями" до конца текущего сезона.

Александр Соболев, Раду Гынсарь, Геннадий Киселев и Денис Якуба весеннюю часть чемпионата проведут в других клубах на правах аренды. Соболев арендован московским "Спартаком". Гынсарь отправился в израильский "Хапоэль Кирьят-Шмона". Геннадий Киселев будет выступать за "Ротор", а Денис Якуба – за "Чертаново". Все договоры аренды рассчитаны до конца сезона 2019/2020. Али Гаджибеков арендован "Нижним Новгородом", а Георгий Зотов на правах аренды выступает за "Оренбург".

Также изменения произошли в составе молодежной команды. Центральный защитник Никита Котин перешел в московский ЦСКА. Отзаявлены также Константин Шамаев, Вячеслав Баранов, Павел Зуев, Алексей Карасев, Илья Коткин, Егор Новиков, Андрей Сырескин, Артем Тащян и Павел Цветков.

К нашей молодежке присоединились Владимир Медведь, выступавший за молодежный состав "Ростова", Алексей Войченко из тольяттинской Академии Коноплева, Даниил Смецкий из спортшколы "Коломяги" (Санкт-Петербург), а также воспитанники Академии "Крыльев" Егор Александров, Артем Булгаков, Роман Ермаков, Кирилл Ломакин, Клим Салмин.