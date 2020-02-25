Вынесение приговора полковнику Нещадимову перенесли

В Самарском районном суде Самары 25 февраля после семи месяцев разбирательства федеральный судья Дмитрий Дерунов должен был вынести приговор бывшему заместителю начальника Куйбышевского райотдела полиции Ивану Нещадимову.

Стороны и слушатели более 20 минут прождали в зале заседания, но судья к ним не вышел. Оказалось, что заседание переносится на пятницу 28 февраля.

При этом велика вероятность того, что подполковника полиции признают виновным в получении взятки и назначит ему реальный срок, так как 22 февраля, за три дня до ожидавшегося оглашения приговора, по ходатайству гособвинителя другой федеральный судья Александр Саломатин продлил Нещадимову срок содержания под стражей до 20 апреля.

Напомним, вечером 8 августа 2018 г. во дворе дома на ул. Ленинской в Самаре сотрудники ФСБ задержали Ивана Нещадимова, который вышел на встречу со старым приятелем Найденковым.

По версии обвинения, задержанный вымогал у руководства ООО "ССС" деньги за беспрепятственный вывоз песка с дамбы на реке Самара. Марат Багдасаров взялся помочь предпринимателям и искал встречи с Нещадимовым. Когда же 200 тыс. руб. были переданы и началась операция взятия с поличным, подозреваемый успел выбросить полученные деньги.

Защита Нещадимова ставит под сомнение факт передачи денег. "На фотографии в ультрафиолетовых лучах оба кармана шорт нашего подзащитного испачканы светящейся краской, — заявила в суде адвокат Анна Давыдова. — Сам он не мог положить меченые купюры в левый карман, потому что на тот момент у него левая рука была в гипсе".

Гособвинитель ранее запросил для Нещадимова 10 лет колонии строго режима.