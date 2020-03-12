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Общество

Владельцев автомобилей на газу освободят от транспортного налога

САМАРА. 12 МАРТА. ВОЛГА НЬЮС.
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В четверг, 12 марта, депутаты Самарской губернской думы сразу в двух чтениях внесли поправки в законодательство, согласно которым вводятся льготы для организаций и физических лиц на уплату транспортного налога для владельцев автомобилей, работающих на газе.

Фото: ru.wikipedia.org

Так, на 50% снижается транспортный налог для битопливных машин и на 100% — для тех авто, что работают исключительно на газе.

Льготы планируется предоставлять на основании заявления собственника и паспорта транспортного средства.

В пояснительной записке к законопроекту отмечалось, что аналогичные льготы уже действуют в 23 субъектах РФ, среди которых — Санкт-Петербург и Ленинградская область, республики Татарстан, Башкортостан, Адыгея, Хакасия и Чувашия, а также Калининградская, Калужская, Владимирская, Нижегородская области.

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В Самарской области собственники машин, работающих на природном газе (метане), могут получить значительные льготы по транспортному налогу - от 50 до 100%. Соответствующий законопроект обсуждался в четверг, 16 января, на заседании комитета губдумы по транспорту, автомобильным дорогам, информационным технологиям и связи.

По мнению разработчиков законопроекта, на примере этих регионов можно сделать вывод о том, что "выпадающие доходы от налоговых льгот несущественны по сравнению с объемом дорожных фондов данных регионов". Кроме того, эти льготы повлекут за собой, как убеждены инициаторы поправок, "сокращение эксплуатационных расходов и снижение выбросов автотранспортными средствами загрязняющих веществ в атмосферу".

Также на заседании было озвучено, что сейчас на территории области функционирует семь метановых заправок, средняя загрузка которых составляет 22%.

Кроме того, представители правительства региона пояснили, что в регионе действует программа по субсидированию перевода автотранспортных средств на газомоторное топливо. Так, в прошлом году за счет бюджета Самарской области на газомоторное топливо было переведено 163 единицы автомобильного транспорта, в текущем году рассматривается возможность продолжения реализации программы.

Депутат Николай Ренц в контексте этого обсуждения предложил перевести весь автотранспорт медучреждений на газомоторное топливо. Этот вопрос было решено обсудить в рабочем порядке.

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