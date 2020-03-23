Александра Швидака допросили по уголовному делу о мошенничестве в Волгаметкоме"

МВД Башкирии расследует уголовное дело о мошенничестве, подозреваемыми по которому стали "неустановленные руководители" компании "Волгаметком", подконтрольной бизнес-группе Александра Швидака и Вадима Егиазарова, сообщает "Самарское обозрение".

Кто может стать фигурантом дела — пока не очень ясно, но допросы возможно причастных лиц, включая самих Швидака и Егиазарова, уже затребованы арбитражным судом в рамках дела о банкротстве "Волгаметкома".

ООО "Волгаметком" зарегистрировано в 2006 г. в Тольятти. Затем компания дважды прошла перерегистрацию в Самаре — на ул. Утевской, 20а, и Заводской, 1. Последний адрес совпадает с адресом Самарского резервуарного завода, 99,4% акций которого "Волгаметком", по данным Росстата, владеет до сих пор. На самом деле СРЗ давно продан карибскому офшору Linen Solutions Inc.

Собственник "Волгаметкома" с 2014 г. — компания "Мэнхэссет Солюшнс Инк" (Британские Виргинские острова). В качестве основного вида деятельности ООО указана оптовая торговля, но, судя по всему, его профиль гораздо шире. В 2009 г. компания выполнила для областного минобрнауки два контракта на сумму более 91 млн руб. на поставку автобусов по перевозке детей. Рекордным по выручке для "Волгаметкома" стал 2014 г. — около 4,3 млрд руб. В следующем году этот показатель упал почти втрое, кроме того, были заявлены чистые убытки на сумму более 137 млн рублей. Еще через год юрлицо вступило в стадию банкротства.

Реальными бенефициарами "Волгаметкома" называют бизнесменов Александра Швидака и Вадима Егиазарова. Им же принадлежал и контролировавшийся "Волгаметкомом" СРЗ — бывшее госпредприятие "Куйбышевский завод резервуарных металлоконструкций", некогда входившее в состав холдинга "ВБМ" Андрея Ищука. Завод производил отливки из стали, конструкции строительных стальных резервуаров и газгольдеров. Группа Lavenco Швидака и Егиазарова взяла контроль над СРЗ в 2010 г., за несколько лет доведя его до разорения. Однако с формальной точки зрения Швидак никакого отношения к "Волгаметкому" не имел — тем интереснее, почему его допрашивали в рамках уголовного дела компании и что именно он там рассказал, пишет "СО".

"Волгаметком" находится в процедуре банкротства с апреля 2016 г., его конкурсный управляющий сейчас Николай Шмыков. Это далеко не единственный обанкроченный актив группы Швидака — Егиазарова. Начиная с 2014 г. ряды несостоятельных должников пополнили АО "Волгабурмаш", ООО "Самарский резервуарный завод" и АО "Самарский резервуарный завод", ООО "Самарский буровой инструмент" и АО "Самарский подшипниковый завод". На многих предприятиях их бенефициарам удалось поставить лояльных себе управляющих, а в число кредиторов включить аффилированные структуры. Таким образом, процесс банкротства везде шел контролируемо. Одним из следствий такой тактики стало то, что, например, согласно сведениям об инвентаризации имущества "Волгаметкома", все, что сумели обнаружить у предприятия, — это различные вещества, мебель и оргтехника на сумму 4,8 млн рублей. Дебиторская же задолженность предприятия составляет 5,5 млрд рублей.

В реальной оппозиции к собственникам "Волгаметкома" пока находится лишь один из конкурсных кредиторов — 42-летний уроженец Магнитогорска Амир Юскин, имеющий статус индивидуального предпринимателя. В конце января 2020 г. Юскин обратился в Арбитражный суд Самарской области с несколькими заявлениями. В одном он потребовал признать незаконными действия конкурсного управляющего, который якобы не провел полного анализа финансово-хозяйственной деятельности "Волгаметкома", в том числе проверку признаков намеренного банкротства.

Вопросы у Юскина вызвали сделки "Волгаметкома" по перечислению 1,75 млрд руб. предоплаты "за бронзовый порошок" некоему ООО "Инвестстройпроект". Также конкурсный кредитор заявил ходатайства об истребовании у компании-регистратора информации о наличии и количестве акций АО "Самарский резервуарный завод", принадлежавших ООО "Волгаметком", и сделках с ними. Среди других ходатайств Юскина — истребование у конкурсного управляющего регистрационного дела "Волгаметкома", программы 1С, первичной документации по перечислению денежных средств. Кроме того, активный конкурсный кредитор жаждет узнать адреса регистрации бывших бухгалтеров предприятия, информацию о комитете кредиторов, увидеть своими глазами копии актов приема-передачи первичной документации цессионариям, а также трудовые договоры и копии приказов об увольнении и назначении на должность Марии Немцовой, Анны Шумаковой, Татьяны Меньшовой, Сергея Лукина и Антона Анисимова.

Николай Шмыков считает претензии Юскина безосновательными, хотя кое-каких побед тот уже добился. Как стало известно "СО", на 1 апреля 2020 г. в областном арбитраже намечено очередное заседание в рамках дела о банкротстве компании. С подачи Амира Юскина суд истребовал у ГСУ МВД по Республике Башкортостан ряд документов. А именно — заверенные копии допросов Антона Анисимова и Сергея Лукина (два экс-директора "Волгаметкома"), теневых владельцев компании Александра Швидака и Вадима Егиазарова, а также их делового партнера по Балтинвестбанку Юрия Рыдника. Кроме того, ИП Юскин попросил копии протоколов допросов неких Немцовой Марии Александровны, Шумаковой Анны Анатольевны и Меньшовой Татьяны Вячеславовны. Возможно, речь идет о бухгалтерах "Волгаметкома".

Суд это ходатайство конкурсного кредитора удовлетворил, и к 1 апреля МВД Башкирии должно предоставить копии необходимых документов. В силовом ведомстве ситуацию не комментируют. На запрос "СО" о предоставлении информации об уголовном деле, в рамках которого были допрошены вышеупомянутые граждане, пришел ответ за подписью начальника отдела информации и общественных связей МВД Республики Башкортостан Максима Родионова. "Учитывая требования ст. 161 УПК РФ и руководствуясь ст. 40 Закона РФ от 27.12.1991 г. № 2124-1 "О средствах массовой информации", предоставление информации по вашему запросу в настоящее время невозможно", — пишет Родионов.

По информации "СО", в материалах арбитража, скорее всего, появится содержание допросов, осуществленных ГСУ МВД Башкирии при расследовании уголовного дела о мошенничестве в особо крупном размере, возбужденного по заявлению ИП Юскина еще в октябре 2019 года. Согласно его фабуле, неустановленное лицо из числа руководства ООО "Волгаметком" в январе — марте 2015 г. похитило имущество ИП Юскина на общую сумму 16,838 млн рублей.

Еще в декабре 2010 г. между "Волгаметкомом" (в лице тогдашнего директора Анисимова) и Новолипецким металлургическим комбинатом был подписан договор поставки металлопродукции. Спустя полгода "Волгаметком" заключил с ИП Юскиным договор № 41/11. В январе 2015 г. те же стороны подписали приложение № 17 к договору № 41/11. Согласно приложению, ООО "Волгаметком" обязалось поставить металлопрокат на 77,538 млн руб., а ИП Юскин — принять его и оплатить. В феврале 2015 г. некое "неустановленное лицо" направило в адрес ИП письмо с просьбой произвести оплату по приложению № 17 к договору № 41/11 в пользу Новолипецкого МК. Юскин несколькими платежными поручениями перевел на счет металлургического комбината 16,838 млн рублей.

Но руководство "Волгаметкома" необходимой продукции в адрес ИП не поставило, а полученными денежными средствами распорядилось по своему усмотрению. Юскин добился возбуждения уголовного дела по статье "Мошенничество в особо крупном размере", санкция которой — до 10 лишения свободы со штрафом. По информации "СО", обвиняемых в деле пока нет. Лица, допросы которых истребовал арбитраж, имеют статус свидетелей. Данных о прекращении уголовного дела на момент сдачи номера "СО" также не поступало.