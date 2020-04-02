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Происшествия

Самарские таможенники не дали вывезти из страны медицинские маски, дезинфицирующих средства и противогазы

САМАРА. 2 АПРЕЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Мобильные группы Самарской таможни пресекли незаконный вывоз дезинфицирующих средств, противогазов, медицинских халатов и масок. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Фото: пресс-служба Самарской таможни

Напомним, эта продукция включена в Перечень временно ограниченной к вывозу из РФ продукции.

Так, 8 марта на КПП "Акбулак" в Оренбургской области в грузовом отсеке автомобиля, следовавшего в Казахстан, таможенники обнаружили 3,3 тыс. одноразовых хирургических халатов и 2 тыс. медицинских масок.

23 марта в автомобиле, следовавшем в Киргизию, нашли 835 противогазов ГП-5 и ГП-7.

А 26 марта при досмотре нескольких автомобилей, следовавших к российско-казахстанской границе, таможенники обнаружили 525 кг дезинфицирующего средства.

По всем этим происшествиям ведутся проверки.

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