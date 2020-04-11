Коронавирус в Самарской области: самое важное на 11 апреля

Всубботу, 11 апреля, в Самарской области продолжается борьба с распространением коронавирусной инфекции. По данным оперативного штаба, в регионе выявлено еще два случая заражения новой коронавирусной инфекцией. Число инфицированных достигло 20 человек, 11 из которых уже выписаны из медучреждений.

Всего в стране проведено более 1 млн тестов, зарегистрировано 11917 заболевших в 82 регионах, из них 1786 случаев за последние сутки, число выздоровевших пациентов увеличилось до 795 человек. За весь период в России от коронавируса скончалось 94 человека, сообщает стопкоронавирус.рф.

В управлении Роспотребнадзора по Самарской области сообщили подробности о двух выявленных случаях заболевания новой коронавирсной инфекцией. Так, один из заболевших находится в Сызрани, второй — в Волжском районе. Ранее в этих муниципалитетах инфицированных не было. Оба инфицированных находятся в удовлетворительно состоянии. Один из них проходит лечение в 5-й горбольнице Тольятти, второй — в 6-й городской больнице Самары.

В Самаре и Тольятти выписаны трое пациентов, у которых лабораторно была подтверждена коронавирусная инфекция, сообщает оперштаб. Двое из них проходили курс лечения в 6-й городской больнице Самары. Женщина заразилась во время путешествия по Франции и Испании. Мужчина был в Австрии. Еще одна женщина лечилась в 5-й горбольнице Тольятти. Она также была за границей.

Жителя Тольятти, ставшего первым в регионе заболевшим новой коронавирусной инфекцией COVID-2019 и заразивший своих коллег, не планируют привлекать к ответственности. В пресс-службе управления Роспотребнадзора по Самарской области пояснили, что мужчина прибыл на территорию РФ из Испании 1 марта, а симптомы заболевания появились у него только 11 марта. При этом постановление, согласно которому все прибывшие из-за границы должны находиться на самоизоляции на протяжении двух недель, было принято лишь 18 марта.

Правительство Самарской области уточнило перечень организаций, которые могут работать без ограничений начиная со следующей недели. Это организации общественного питания, работающие в режиме доставки и на вынос, организации, которые обеспечивают предоставление услуг населению в дистанционном режиме, по предварительной записи или на дому, адвокаты, нотариусы, служебные столовые, буфеты и кафе.

МФЦ будут выдавать документы гражданам, но только посредством персонального информирования и приглашения граждан за результатом в строго определенную конкретную дату и время. Для оказания государственных услуг после текущей даты МФЦ организует предварительную запись заявителей на конкретную дату и время, чтобы не создавать скопление людей.

Ночные клубы, аттракционы, иные объекты развлекательной инфраструктуры, аквапарки, кинотеатры, детские игровые комнаты, досуговые учреждения с массовым пребыванием людей, рестораны, кафе, столовые, буфеты, за исключением тех, которые работают на доставку и на вынос, а также предприятий питания в организациях пока закрыты.

Продолжатся ограничения по работе организаций торговли, за исключением аптек и аптечных пунктов, а также магазинов, реализующих продовольственные товары и товары первой необходимости.

Будет ограничена работа бассейнов, фитнес-центров, объектов физкультуры и спорта. Напомним, что руководители организаций, деятельность которых не попала под ограничения, должны определить минимальную численность работников, необходимую для обеспечения функционирования этих организаций, на рабочих местах, а также обеспечить для прочих сотрудников возможность работы в дистанционном режиме.

За нарушение санитарных норм и правил, установленных постановлением главного санитарного врача РФ и иных уполномоченных органов в целях предотвращения распространения новой коронавирусной инфекции введены штрафы — для должностных лиц от 10 до 50 тыс. руб., для организаций — от 100 до 300 тыс. рублей. Кроме того, законодательство предусматривает приостановление деятельности организаций на срок до 90 суток.

В Самаре с 11 апреля временно запретят посещать муниципальные кладбища — Рубежное, Центральное, Спасское, Песчаная Глинка, Южное, Кряжское, Городское, Татарское, Еврейское, Безымянское, Зубчаниновское, Мехзаводское, Управленческое, Сорокины Хутора, Лесное, Яблонька, Береза, Прибрежное. Кладбища будут открыты только для оформления услуг по погребению и участия в похоронах.

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