16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
Число заболевших коронавирусом в регионе не увеличилось Четвертая неделя карантина: продолжение самоизоляции, начало работы, новые ограничения Коронавирус в Самарской области: самое важное на 12 апреля На предприятиях с 13 апреля усилят меры профилактики коронавируса В Красноярском районе прошла акция в поддержку работников экстренных служб

Здравоохранение Общество

Коронавирус в Самарской области: самое важное на 12 апреля

САМАРА. 12 АПРЕЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 242
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

В Самарской области за сутки зафиксирован еще 1 случай заболевания коронавирусом. На 11:15 субботы, 11 апреля, в регионе число инфицированных достигло 21 человека, 14 человек выздоровело, 7 продолжают лечение..

В России проведено более 1,18 млн тестов, зарегистрировано 13584 случая заболевания, из них 1667 случаев за последние сутки, 1045 человек выздоровело, за прошедшие сутки выписаны по выздоровлению 250 человек, 106 — умерло, сообщает стопкоронавирус.рф.

Региональный оперативный штаб сообщил, что в Самаре 23 предприятия в Самарской области производят маски, 11 предприятий заявили о готовности начать производство. Список предприятий размещен на сайте министерства промышленности и торговли Самарской области, он ежедневно дополняется.

За прошедшие сутки проведено 1330 исследований (1030 — в Центре гигиены и эпидемиологии, 300 — в СПИД-центре). Под медицинским наблюдением остаются 2303 человека, за сутки завершено меднаблюдение 851 человека. Режим самоизоляции продлен по 19 апреля.

Принято постановление Главного государственного санитарного врача по Самарской области об ограничительных мероприятиях в религиозных объединениях. Временно будут приостановлены посещения гражданами территорий, зданий, строений, сооружений, в т. ч. запрет доступа граждан в культовые здания, за исключением священнослужителей, а также лиц, присутствие которых необходимо для совершения богослужений и функционирования культовых зданий.

Главный государственный санитарный врач по Самарской области Светлана Архипова подписала постановление об усилении мероприятий по профилактике новой коронавирусной инфекции в Самарской области. В постановлении прописаны условия труда и социальное дистанцирование, порядок доставки сотрудников на работу и обратно, организация пропускного режима на проходной, меры по дезинфекции помещений, организация питания, медицинские мероприятия.

Это связано с тем, что в регионе увеличили перечень предприятий, которым разрешено возобновить работу с 13 апреля.

Гид потребителя

Фото на сайте

В Самаре второй день работает стратегическая сессия "Сбережение народа"

В Самаре второй день работает стратегическая сессия "Сбережение народа"

Торжественное мероприятие, посвященное 75-летию Самарского областного клинического госпиталя для ветеранов войн

Торжественное мероприятие, посвященное 75-летию Самарского областного клинического госпиталя для ветеранов войн

Самару посетила Ирина Слуцкая

Самару посетила Ирина Слуцкая

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
30 31 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 1 2 3