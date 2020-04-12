Коронавирус в Самарской области: самое важное на 12 апреля

В Самарской области за сутки зафиксирован еще 1 случай заболевания коронавирусом. На 11:15 субботы, 11 апреля, в регионе число инфицированных достигло 21 человека, 14 человек выздоровело, 7 продолжают лечение..

В России проведено более 1,18 млн тестов, зарегистрировано 13584 случая заболевания, из них 1667 случаев за последние сутки, 1045 человек выздоровело, за прошедшие сутки выписаны по выздоровлению 250 человек, 106 — умерло, сообщает стопкоронавирус.рф.

Региональный оперативный штаб сообщил, что в Самаре 23 предприятия в Самарской области производят маски, 11 предприятий заявили о готовности начать производство. Список предприятий размещен на сайте министерства промышленности и торговли Самарской области, он ежедневно дополняется.

За прошедшие сутки проведено 1330 исследований (1030 — в Центре гигиены и эпидемиологии, 300 — в СПИД-центре). Под медицинским наблюдением остаются 2303 человека, за сутки завершено меднаблюдение 851 человека. Режим самоизоляции продлен по 19 апреля.

Принято постановление Главного государственного санитарного врача по Самарской области об ограничительных мероприятиях в религиозных объединениях. Временно будут приостановлены посещения гражданами территорий, зданий, строений, сооружений, в т. ч. запрет доступа граждан в культовые здания, за исключением священнослужителей, а также лиц, присутствие которых необходимо для совершения богослужений и функционирования культовых зданий.

Главный государственный санитарный врач по Самарской области Светлана Архипова подписала постановление об усилении мероприятий по профилактике новой коронавирусной инфекции в Самарской области. В постановлении прописаны условия труда и социальное дистанцирование, порядок доставки сотрудников на работу и обратно, организация пропускного режима на проходной, меры по дезинфекции помещений, организация питания, медицинские мероприятия.

Это связано с тем, что в регионе увеличили перечень предприятий, которым разрешено возобновить работу с 13 апреля.