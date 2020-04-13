Омбудсмен: жители Самарской области предпочли бы платить за мусор по факту

Опубликован доклад уполномоченного по правам человека в Самарской области о соблюдении прав и свобод граждан на территории региона в 2019 году. В этом документе, в частности, приводятся сведения о результатах опроса жителей Самарской области о том, какой бы способ оплаты за вывоз мусора они предпочли.

Так, 44,2% опрошенных проголосовали за оплату "исходя из фактического потребления услуги", 36,7% предпочли бы платить исходя из количества проживающих.

В докладе также отмечается, что "с началом "мусорной реформы" большинство обращений граждан к уполномоченному по правам человека в Самарской области содержали вопросы, касающиеся ценообразования на услугу по обращению с ТКО и дискриминационного, по мнению заявителей, выбора методологии начисления платы гражданам за оказанные услуги".

В ноябре 2019 г. уполномоченным было организовано социологическое исследование в восьми городских округах и пяти муниципальных районах области, в ходе которого жители давали оценку качеству оказания услуг по обращению с ТКО. По итогам выяснилось, что более половины опрошенных — 57,4% — не заметили каких-либо изменений в части качества оказания услуг по вывозу мусора. Меньше всего изменений заметили жители Тольятти — среди них 64,4% проголосовали за этот вариант ответа.

Также исследование выявило, что 84,3% граждан (из числа принимавших участие в голосовании) считают, что оплата услуги за вывоз мусора за период, в течение которого в жилом помещении никто не живет, производиться не должна.

Напомним, "мусорная реформа" стартовала в Самарской области 1 января 2019 года — жители начали получать отдельные квитанции за вывоз мусора. Региональным оператором по вывозу ТКО стало ООО "ЭкоСтройРесурс". Тариф за услуги регоператора в текущем году составляет 598,16 руб. за куб. метр.

Жители совместно с депутатами пытались оспорить приказ областного министерства энергетики и ЖКХ, которым устанавливался норматив накопления ТКО, исходя из квадратного метра. Однако суды в удовлетворении их требований отказали.

Ранее муниципалитеты выступили с инициативой о переходе на подушевую оплату вывоза мусора.