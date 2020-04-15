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Коронавирус в Самарской области: самое важное на 15 апреля Частные лаборатории в Самарской области начали тестирование на коронавирус Состояние большинства новых заболевших COVID-19 удовлетворительное Новые пациенты с COVID выявлены в Самаре, Тольятти и Чапаевске Безопасность в продуктовом магазине во время карантина

Здравоохранение Общество

Коронавирус в Самарской области: самое важное на 15 апреля

САМАРА. 15 АПРЕЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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За минувшие сутки в Самарской области выявлено сразу 11 инфицированных коронавирусом. Пока это "рекорд". Общее число заразившихся достигло 40 человек.

О вновь выявленных инфицированных известно, что по пять из них находятся в Самаре и Тольятти, еще один — в Чапаевске.

У двоих заболевших коронавирус был диагностирован после обращения в медучреждения с тяжелым течением ОРВИ. Пятеро контактировали с ранее заболевшими. В Тольятти заболели члены семьи из четырех человек, один из которых недавно посещал Москву.

Один из вновь выявленных больных с COVID-19 находится в состоянии средней тяжести.

Количество пациентов, выписанных по выздоровлению, за сутки не изменилось — их также 15.

В регионе расширяется число учреждений, где проводятся анализы на коронавирус. С 13 апреля начала проводить тестирование клиническая больница "РЖД-медицина", с 14 апреля — лаборатория "Ситилаб". С 16 апреля можно будет сделать тест в медицинском центре "Мать и дитя — ИДК".

Сообщется, что частные лаборатории будут работать в рамках обязательного медицинского страхования и проводить тесты на платной основе. Планируется, что они будут в целом выполнять до 600 исследований в сутки в рамках ОМС.

Бесплатно и по направлению врача исследования на новую коронавирусную инфекцию (COVID-19) уже проводятся на базе ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области" и ГБУЗ "Самарский областной клинический центр профилактики и борьбы со СПИД".

По состоянию на 14 апреля в регионе проведено 15625 лабораторных исследований на наличие нового коронавируса.

Известный самарский бизнесмен Сергей Пушкин поделился с порталом "Волга Ньюс" своими мыслями о проблемах, с которыми столкнулись предприниматели из-за коронавируса. "У меня сосед, которому 70 лет, и он говорит, что никогда не видел карантина. Это, наверное, главное отличие этого кризиса от тех, что мы уже пережили. Все кризисы, которые мы видели — 1998, 2004, 2008, 2014, — они все были схожи. Этот — другой. Кроме того, что месяц никто не работает, еще и границы закрыты, а такого не было никогда. И некоторые бизнесы остается только пожалеть", — в частности отметил предприниматель.

В Самарскую губернскую думу внесена законодательная инициатива реготделения "Партии Роста" об освобождении малого бизнеса от налога на имущество до 2023 года. Ставку в 0% предлагается установить для индивидуальных предпринимателей и организаций, чья деятельность связана с организацией театрально-зрелищных, культурно-просветительских, зрелищно-развлекательных, спортивных мероприятий, работой предприятий общественного питания, организаций торговли. При этом оговаривается, что годовой доход подпадающих под льготу организаций и ИП не должен превышать 1,5 млн рублей.

Корреспондент Волга Ньюс пообщался с волонтером Эдгаром Галлямовым, который помогает пожилым людям, находящимся на самоизляции. 

В России за сутки выявлено 2 774 заболевания. Всего в стране 21 102 инфицированных, 1 694 человека выздоровело, 170 — умерло.

Почти треть от общего числа зараженных коронавирусом в России переносят инфекцию без явных симптомов, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова. Она также отметила, что плавный суточный прирост заболевших в 17-19% позволяет обеспечивать помощь пациентам с коронавирусом.

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