Благодаря КНПЗ в Куйбышевском районе Самары появилась новая аллея

В конце сентября рядом со стадионом "Нефтяник" сотрудники Куйбышевского НПЗ посадили 75 саженцев лиственных деревьев. Таким образом завод присоединился ко всероссийской эколого-патриотической акции "Лес Победы".

Сегодня стадион "Нефтяник" — это современный спорткомплекс, который пользуется большой популярностью у жителей Куйбышевского района. Но территория вокруг него пустовала. Именно это место выбрали для того, чтобы заложить "Лес Победы".

"Куйбышевский район в свое время сформировался вокруг завода, многие его жители работают на предприятии, поэтому мы чувствуем особую ответственность за эту часть города, — рассказал заместитель генерального директора по промышленной безопасности, охране труда и окружающей среды АО "КНПЗ" Дмитрий Деменков. — Прежде в этом сквере находился ДК Машиностроителей. Здесь показывали кинофильмы, проходили дискотеки, я и сам провел тут всю молодость. Так что место дорого многим жителям района".

Так завод стал участником всенародной эколого-патриотической акции "Лес Победы". Всероссийский проект "Лес Победы" ставит перед собой цель посадить по одному саженцу в честь каждого из 27 миллионов погибших в Великой Отечественной войне. Участвовать в акции может любой неравнодушный гражданин или, например, социально-ответственный бизнес. 75 саженцев лиственных деревьев предприятием были выбраны неслучайно, завод — ровесник Победы, ему тоже в 2020 году исполнилось 75 лет.

"Мы старались выбрать деревья, которые украсят улицы и сделают воздух в городе чище. Предпочтение отдали липе, каштану и рябине как растениям, наиболее устойчивым к агрессивным городским факторам: пыли, выхлопам автомобилей, и устойчивым к погодным условиям", — пояснил Дмитрий Деменков.

Инициативу завода поддержала администрация Куйбышевского района. Представители районных властей отметили, что АО "КНПЗ" — пока единственное местное крупное предприятие, присоединившееся к высадке "Леса Победы". Для АО "КНПЗ" — это не разовая акция, а часть экологической политики. В этом году 75 елей появились в санитарно-защитной зоне предприятия.