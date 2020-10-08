Житель Ижевска пойдет под суд за обман сызранца на сайте объявлений

Следственным управлением МУ МВД России "Сызранское" окончено расследование уголовного дела в отношении 34-летнего жителя Ижевска, обвиняемого в совершении мошеннических действий, сообщает ГУ МВД по Самарской области.

Из материалов уголовного дела следует, что в апреле текущего года полицию Сызрани за помощью обратился местный 38-летний житель. Мужчина рассказал полицейским, что решил приобрести электроинструмент через сайт объявлений, перевел "продавцу" деньги, но свой заказ так и не получил.

В ходе следствия сотрудниками полиции установлена личность и местонахождение подозреваемого в мошенничестве. Им оказался 34-летний житель Ижевска. Предполагаемый злоумышленник был доставлен в МУ МВД России "Сызранское" и опрошен.

Полицейские выяснили, что подозреваемый зарегистрировался на торговой интернет-площадке для продажи вещей. Одним из товаров стала отрезная машина по металлу, которую решил купить сызранец. Полную сумму мужчина согласился передать продавцу только после того, как тот пришлет ему фото документов об отправке товара. Как предоплату он перевел 3 тыс. рублей.

Злоумышленник оформил отправку машины и отправил покупателю фото подтверждающих документов, затем дождался перевода оставшейся суммы в размере 18 111 рублей, и отменил отправку товара.

Следствием также установлено, что сим-карту с абонентским номером, с помощью которого мужчина регистрировался на сайте, он выбросил сразу после перевода денег. Мужчина решил, что благодаря этому он сможет избежать наказания. Стражи порядка установили данные предполагаемого злоумышленника с помощью банковской карты, на которую были отправлены денежные средства

В настоящее время ранее не судимому жителю города Ижевск предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 159 УК РФ "Мошенничество". Следственным управлением МУ МВД России "Сызранское" уголовное дело направлено в суд для принятия решения по существу.