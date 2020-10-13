На форуме "Сильные идеи для нового времени" представят девять проектов Самарской области

В рамках подготовки к федеральному этапу форума "Сильные идеи для нового времени" Агентства стратегических инициатив на территории "Точки кипения" Самарского университета 13 октября прошла региональная сессия социального блока.

Поддержке социально ориентированных инициатив особое внимание уделяется губернатором Самарской области Дмитрием Азаровым. Была создана экспертная комиссия во главе с заместителем председателя правительства Самарской области Александром Фетисовым. В нее вошли представители профильных министерств, общественных организаций и бизнес-сообщества. В рамках сессии были рассмотрены лучшие проекты соцблока, при подготовке которых разработчикам была оказана консультационная поддержка экспертов Агентства стратегических инициатив.

На интернет-платформе форума по направлениям "Новая социальная стратегия", "Новая молодежная повестка (новые формы развития и поддержки молодежи)" и "Новые компетенции" представителями региона было размещено больше 500 идей. Из них предварительно были отобраны лучшие с точки зрения инновационности, уникальности, глубины проработки, перспектив дальнейшей реализации.

"Наша цель сегодня подробнее изучить проекты и отобрать по три лучших по каждому направлению для участия в федеральном этапе форума, — отметил Александр Фетисов. — Мы, разумеется, хотели бы, чтобы все сегодняшние проекты вошли в перечень участников федерального этапа, потому что они объективно достойны этого, но, увы, каждый регион в этом случае поставлен в жесткие рамки — не более трех проектов по одному направлению".

В числе других на региональной сессии был представлен экспериментальный проект "Стань чемпионом", который уже реализуется в Самарской области. Родители бесплатно могут протестировать ребенка и выявить его предрасположенность к конкретному виду спорта. Тестирование проходят дети в возрасте 6-12 лет, это помогает на раннем этапе заложить фундамент их развития в спорте, а также отслеживать прогресс в развитии.

Из всех регионов Приволжского федерального округа данный проект реализуется только в Самарской области. Программа "Стань чемпионом" пришла в Самарскую область полтора года назад. За это время тестирование прошли более трех тысяч детей.

Еще один яркий проект — совместная идея областного министерства сельского хозяйства и продовольствия по созданию мультимедийной игры "AgroGame" — симулятора, с помощью которого студенты смогут тренировать навыки развития проектов в сельском хозяйстве.

По итогам совещания экспертной группы для участия в федеральном этапе форума были отобраны следующие проекты:

направление "Новая социальная стратегия":

— федеральный экспериментальный (инновационный) проект "Стань чемпионом" в Самарской области;

— марафон современных инклюзивных социальных франшиз "Включайся и включай" (проведение мероприятий с целью смягчения социальной изоляции молодежи с нарушениями зрения, слуха, опорно-двигательного аппарата и интеллекта);

— "Больничная клоунада" (развитие добровольческой деятельности на территории Самары и Самарской области с целью оказания социально-психологической поддержки и помощи детям и их родителям);



направление "Новые компетенции":

— мультимедийная игра "AgroGame": агробизнес сможет освоить каждый";

— АИС "Трудовые ресурсы. Самарская область" — коммуникативная площадка для решения задач кадрового обеспечения экономики региона;

— формирование региональной сети детских мини-технопарков;



направление "Новая молодежная повестка":

— всероссийская молодежная патриотическая акция "Полк@ Победы" (акция Самарской областной юношеской библиотеки, которая направлена на приобщение молодёжи к прочтению художественных произведений о военном времени);

— физкультурно-спортивная здоровьесберегающая площадка "Факел" (проведение мероприятий с целью развития массового спорта среди детского и взрослого населения Жигулевска);

— Молодой. Успешный. Рабочий (о мерах поддержки в рамках реализации Закона Самарской области "О молодом специалисте в Самарской области").

Авторы этих проектов презентуют свои идеи на форуме АСИ в Сочи в начале ноября.