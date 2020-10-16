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Преступления Происшествия

Житель Новокуйбышевска украл у женщины телефон и деньги через "Мобильный банк"

НОВОКУЙБЫШЕВСК. 16 ОКТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В Новокуйбышевске задержан 21-летний молодой человек, подозреваемый в краже телефона и денег у местной жительницы, сообщает ГУ МВД по Самарской области.

Из материалов уголовных дел следует, что летом 2020 г. из автомобиля, припаркованного на одном из пляжей в Новокуйбышевске у женщины пропал сотовый телефон, стоимостью 3,6 тыс. рублей. По данному факту было возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 158 УК РФ "Кража".

Через два дня потерпевшая обнаружила пропажу денег с банковской карты, которая была привязана к номеру телефона. Ущерб составил почти 16 тыс. рублей.

В ходе следствия сотрудникам полиции удалось установить личность получательницы денег. Полицейские выяснили, что денежные средства перевели с помощью СМС-сообщений с карты потерпевшей через пропавший телефон, к которому подключен "Мобильный банк".

При опросе установленная девушка пояснила, что получала деньги от своего знакомого, который просил обналичить их. Девушка, не подозревая о преступных намерениях своего знакомого, проводила требуемые операции.

По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.1 ст. 159.3 "Мошенничество с использование платежных карт".

Правоохранители установили подозреваемого в краже телефона и денежных средств и задержали его. Ранее не судимый молодой человек признался в содеянном и пояснил стражам порядка, что денежные средства  потратил на собственные нужды.

Материалы уголовных дел направлены в суд для рассмотрения по существу. Санкция каждой статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до двух лет.

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