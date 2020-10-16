В ОНФ попросили мэрию Самары объяснить изменения в ПЗЗ

Активисты регионального отделения Общероссийского народного фронта обратились к главе Самара Елене Лапушкиной с просьбой проинформировать горожан о Правилах застройки землепользования (ПЗЗ) "понятным языком и не допустить социального напряжения в обществе".

В ОНФ напоминают, что с 3 октября по 2 ноября в Самаре объявлены публичные слушания по внесению изменений в Правила землепользования и застройки (ПЗЗ). Многие общественные территории, парки и лесопарки в соответствии с предлагаемыми изменениями должны поменять зонирование.

"В связи с этим жители обеспокоены, ведь в прошлые годы в Самаре происходили случаи застройки территорий, не предназначенных для строительства. На данный момент опасения вызывают парк 60-летия Советской власти, нацпарк "Самарская Лука" и Загородный парк", - отмечается в релизе ОНФ.

Проблема в том, что самарцы в своем большинстве не понимают сути смены зонирования и перспектив развития этих территорий, считают общественники.

"Прекрасно, что организовываются публичные слушания, что мы стремимся к открытости информации. Но есть несколько "но", о которых нельзя не сказать. Во-первых, не все заинтересованные жители смогут прийти на слушания, придет лишь ограниченный круг лиц. А во-вторых, открытая вроде бы информация совершенно непонятна для простого человека, непрофессионала в сфере градостроительства. Планы, карты, пунктиры, координаты — все это хорошо, если человек разбирается в таких вещах. А что же делать тому, кого просто интересует судьба парка? Мы призываем городские власти прислушаться к жителям и создавать своего рода презентации с голосовым сопровождением, живыми фотографиями местности и на конкретных примерах рассказывать и показывать, какие планы у города на данную территорию. Тогда любой житель сможет сформировать свое мнение и высказать его, разобравшись в предложенных нововведениях", — говорит глава регионального исполкома ОНФ в Самарской области Владимир Марин.