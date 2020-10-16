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Общество

Противопожарный режим в Самарской области продлен до 31 октября

САМАРА. 16 ОКТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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ГУ МЧС России по Самарской области призывает жителей соблюдать правила пожарной безопасности в период особого противопожарного режима.

За прошедшие сутки на территории региона произошло 103 пожара с серьезными последствиями — в дачном массиве "Стромиловский" Волжского района в результате пожара огнем уничтожено 8 дачных домов на общей площади 600 кв. м., в садовом товариществе "Березка" в районе н. п. Водино Красноярского района сгорело 6 хозяйственных построек на общей площади 500 кв. м.

В настоящее время пожарно-спасательные подразделения продолжают ликвидировать низовой лесной пожар на территории национального парка "Бузулукский Бор" в 34 квартале Борского участкового лесничества. И причина всех пожаров — человеческий фактор.

Напомним, на территории Самарской области до 31 октября продлен особый противопожарный режим, в лесах региона сохраняется 4 класс пожарной опасности, введены запреты на посещение лесов, разведение костров и сжигание мусора. В Самарской области уже были случаи, когда в предыдущие годы от сжигания мусора на дачных участках происходили крупные природные пожары.

"В предстоящие дни будет сохраняться сухая теплая погода, осадков не прогнозируется. Пламя с горящей травы или леса может перейти в район населенного пункта, подставив под угрозу жилые дома, жизнь и здоровье граждан", — обратилось Главное управление МЧС России по Самарской области в очередной раз к жителям региона, попросив их быть внимательными в соблюдении правил пожарной безопасности и воздержаться от посещения лесов.

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