На ул. Арцыбушевской в Самаре начали мостить тротуары

На ул. Арцыбушевской, где ранее на двух участках проезжей части появилось новое покрытие, начали укладывать тротуарную плитку, сообщает мэрия Самары.Таким образом, комплексное обновление улицы продолжается уже по плану 2021 года.

Гарантия на новое покрытие составит пять лет. Чтобы оно выдержало большое количество сезонных циклов эксплуатации и чтобы минимизировать возникновение потребности в гарантийном ремонте, повышенное внимание уделяется строительным материалам. Специалистами отмечается устойчивость применяемой плитки и к морозам, и к температурным "качелям".

"Марка плитки по морозостойкости должна быть не ниже F200 — такая и используется подрядчиком согласно требованиям муниципального контракта на ремонт ул. Арцыбушевской. То есть покрытие из такого материала должно выдержать 200 и более переходов температуры наружного воздуха через 0 градусов С. И низкие температуры зимой такая плитка тоже выдержит", — пояснил начальник отдела контроля за объектами ремонта и реконструкции МБУ г. о. Самара "Дорожное хозяйство" Кирилл Рябов.

В целом пешеходные зоны обновят на площади 7862 кв. метра. К настоящему времени с укладкой справились на площади почти в 2 тыс. кв. метров.

"Мы выступаем кураторами комплексного ремонта и ежедневно следим за тем, чтобы рабочие соблюдали технологию. На щебеночное основание укладывается нетканый материал "Дорнит", чтобы следующий слой — песчаный не проникал в каверны щебня и слои не смешивались и не смещались. Последовательная укладка обеспечит ровность покрытия и водоотведение с поверхности плитки. Многослойность обязательна для того, чтобы плитка прослужила как можно дольше, ведь и пешеходный трафик на ул. Арцыбушевской значительный — до ремонта в зоне тротуаров асфальтовое покрытие было разрушенным", — добавил Кирилл Рябов.

Если на участке в границах пер. Тургенева и ул. Льва Толстого работы на пешеходных зонах подходят к концу, то на участке от ул. Маяковского в направлении "из города" они стартовали около недели назад. Причем также с опережением графика. Сначала рабочие избавились от старого покрытия тротуаров, сейчас занимаются установкой бордюров и устройством основания пешеходных дорожек.

Вместе с тем на ул. Арцыбушевской выполняются и другие виды работ — ими охвачена часть газонов (благоустроили 500 кв. метров), существующих въездов и парковок (отремонтировали 510 кв. метров). Более половины инженерных коммуникаций (61 шт.) привели в порядок. Устройство придорожных плит выполнено на площади 350 кв. метров.

Также контрактом предусмотрена установка дорожных знаков (370 объектов), пешеходных ограждений (566 погонных метров) и многие другие виды работ, составляющие комплексный ремонт.

После завершения дорожно-строительного сезона 2020 г. ориентировочно оставшуюся половину работ на всем протяжении ул. Арцыбушевской от пер. Тургенева до ул. Полевой (2,35 км) тот же подрядчик выполнит в 2021 году.