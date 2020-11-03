В Самарской области прогнозируется сухая погода

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До конца рабочей недели на Средней Волге будет преобладать поле повышенного атмосферного давления, вследствие чего ожидается погода без существенных осадков. В ночные и утренние часы в низких местах рельефа Самарской области возможны туманы. Ведущие южные потоки в средних слоях тропосферы будут осуществлять вынос теплого воздуха в наш регион, поэтому среднесуточные температуры превысят климатическую норму в среднем на 5°, сообщает Приволжское УГМС.