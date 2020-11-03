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Общество

В Самарской области прогнозируется сухая погода

САМАРА. 3 НОЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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До конца рабочей недели на Средней Волге будет преобладать поле повышенного атмосферного давления, вследствие чего ожидается погода без существенных осадков. В ночные и утренние часы в низких местах рельефа Самарской области возможны туманы. Ведущие южные потоки в средних слоях тропосферы будут осуществлять вынос теплого воздуха в наш регион, поэтому среднесуточные температуры превысят климатическую норму в среднем на 5°, сообщает Приволжское УГМС.

Во вторник днем, 3 ноября, переменная облачность. Без осадков, утром местами туман. Ветер восточный 5-10 м/с. Температура воздуха 6...11 °C.

В среду, 4 ноября, ночью переменная облачность. Без существенных осадков, местами туман. Ветер восточный 4-9 м/с. Температура воздуха -3...+2 °C. Днем переменная облачность. Без существенных осадков. Ветер восточный 4-9 м/с. Температура воздуха 7...12 °C.

В четверг, 5 ноября, ночью переменная облачность. Без существенных осадков, местами туман.
Ветер восточный 4-9 м/с. Температура воздуха -3...+2 °C. Днем переменная облачность. Без существенных осадков. Ветер восточный 4-9 м/с. Температура воздуха 7...12 °C.

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