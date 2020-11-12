В Самарскую область пришла зима

При прохождении фронтальных разделов в Самарской области ожидаются местами небольшие осадки преимущественно в виде снега и умеренный ветер. Благодаря северной направленности воздушных масс в средней тропосфере, температура воздуха начнет понижаться и станет близка к своей климатической норме, сообщает Приволжское УГМС.
В четверг ,12 ноября, облачно с прояснениями. Местами небольшой снег. Ветер западный 7-12 м/с. Температура воздуха -2...+3 °C. Местами гололедица.
В пятницу, 13 ноября, ночью облачно с прояснениями. Небольшой снег. Ветер северо-западный 6-11 м/с. Температура воздуха -2...-7 °C. Местами гололедица. Днем облачно с прояснениями. Небольшой снег. Ветер северо-западный 6-11 м/с. Температура воздуха -4...+1 °C. Местами гололедица.
В субботу, 14 ноября, ночью облачно с прояснениями. Небольшой снег. Ветер северо-восточный 5-10 м/с. Температура воздуха -4...-9 °C. Местами гололедица. Днем облачно с прояснениями. Без существенных осадков. Ветер северо-восточный 5-10 м/с. Температура воздуха -1...-6 °C. Местами гололедица.