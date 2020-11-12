В Самарскую область пришла зима

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При прохождении фронтальных разделов в Самарской области ожидаются местами небольшие осадки преимущественно в виде снега и умеренный ветер. Благодаря северной направленности воздушных масс в средней тропосфере, температура воздуха начнет понижаться и станет близка к своей климатической норме, сообщает Приволжское УГМС.